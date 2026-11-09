Borsa İstanbul'da BİST 100 kapsamında bulunan 24 şirket, fon tasfiyelerinin başladığı 17 Eylül'den 6 Kasım'a kadar olan süreçte, kendi hisselerinde toplam 8,53 milyar liralık geri alım gerçekleştirdi. Üç hissede geri alımların miktarı milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti.

Kaydet a- | +A

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi fon tasfiyelerinin başladığı eylül ayından itibaren satış baskısıyla karşılaşırken, geçen hafta gelen güçlü tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi. Haftalık bazda endeks yüzde 6,72 yükselişle 11.482,60 puandan kapanış yaptı. Böylece 7 haftalık düşüş serisi sona erdi.

Fon tasfiyelerine ilişkin belirsizliklerin azalması, borsadaki toparlanmayı destekleyen gelişmeler arasında yer aldı. Tasfiye kapsamındaki fonlarda bulunan BİST 30 hisselerine yönelik satışların tamamlanması da piyasadaki baskının hafiflemesine katkı sağladı.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Borsanın devlerinde kâr yarışı! Bir şirkette 20 kat artış

130,2 MİLYAR TL ÖDEME

Tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılan ödemeler de devam ediyor. Olağan tasfiye kapsamında 68 milyar TL, olağanüstü tasfiye kapsamında ise 62,2 milyar TL ödeme yapıldı. Böylece toplam ödeme 130,2 milyar TL'ye, ödemeden yararlanan tekil yatırımcı sayısı ise 420 bine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu hafta cuma günü önemli miktarda yeni bir ödemenin planlandığını açıkladı. Yılmaz, gönüllü iadeler ve geri kazanımlardan elde edilen tutarın 31,5 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bugüne kadar yapılan ödemelerde 179 bin 449 kişinin net yatırım tutarının tamamını geri aldığını duyurdu.

3 hissede milyarlık geri alım! BİST 100’de 24 şirket devreye girdi

8,5 MİLYAR TL’LİK GERİ ALIM

Bu arada Borsa İstanbul'da BİST 100 kapsamında bulunan 24 şirket, fon tasfiyelerinin başladığı 17 Eylül'den 6 Kasım'a kadar olan süreçte, kendi hisselerinde toplam 8,53 milyar liralık geri alım gerçekleştirdi. Turkcell yaklaşık 1,9 milyar TL ile ilk sırada yer alırken, Garanti BBVA ve Türk Altın İşletmeleri 1 milyar TL'nin üzerinde alımla ilk 3’te yer aldı.

EN ÇOK GERİ ALIM YAPAN 10 ŞİRKET

BİST 100 kapsamında ön çok geri alım yapan 10 şirket ve yaklaşık alım tutarları şöyle sıralandı:

-TCELL: 1 milyar 913 milyon TL

-GARAN: 1 milyar 210 milyon TL

-TRALT: 1 milyar 198 milyon TL

-ENERY: 759 milyon 907 bin TL

-AHGAZ: 515 milyon 576 bin TL

-TUKAS: 494 milyon 166 bin TL

-GUBRF: 422 milyon 175 bin TL

-MAVI: 253 milyon 717 bin TL

-CVKMD: 239 milyon 997 bin TL

-SAHOL: 74 milyon 879 bin TL

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimlerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.