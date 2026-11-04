Fon tasfiye sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni açıklama geldi. Cevdet Yılmaz, yatırdığı paranın üzerinde kazanç sağlayıp anaparasını aşan tutarda çekim yapan yatırımcıların ödeme alamayacağını, parasını çekmeyen ve anaparası fonda kalanlara ise 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacağını açıkladı. 455 bini aşkın yatırımcının önemli bölümünün anaparasını geri alacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Milli İrade Platformu tarafından MÜSİAD Genel Merkezi'nde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Milli İrade Buluşması'na katılan Yılmaz, "Türkiye Yüzyılında Ekonomi" başlıklı konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

455 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor: Fon ödemelerinde kritik ayrıntı

Fonlara ilişkin sermaye piyasalarında yaşanan sorunun önemini kabul ettiklerini ancak bu gelişmeler üzerinden sermaye piyasalarının tamamına veya Türkiye ekonomisinin geneline yönelik olumsuz algı oluşturulmasını doğru bulmadıklarını dile getiren Yılmaz, hukuk dışı işlemlerle haksız kazanç elde edenlere karşı gerekli adımların kararlılıkla atılacağını belirtti.

Yılmaz, yatırımcıların korunmasının ve sermaye piyasalarına duyulan güvenin sürdürülmesinin önem taşıdığını anlattı.

Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın bugün gerçekleştirildiğini, özellikle küçük yatırımcıların haklarının geri ödenmesi için yoğun mesai yürütüldüğünü aktaran Yılmaz, tasfiye sürecinin kapsamına ilişkin bilgi verdi.

455 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor: Fon ödemelerinde kritik ayrıntı

ŞİRKETLER TASFİYE SÜRECİNDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 7 şirket ile 131 fonun söz konusu olduğunu, bunlardan 4'ünün olağan tasfiye sürecine girdiğini, geriye kalan 3'ü için ise olağanüstü tasfiye sürecinin başlatıldığını bildirdi.

455 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor: Fon ödemelerinde kritik ayrıntı

Küçük yatırımcılara yönelik ilk ödemelerin önceki cuma günü başladığını, ödemelerin hafta boyunca devam edeceğine dikkati çeken Yılmaz, kasım ayının ortalarına kadar süreçte büyük ölçüde mesafe alınmasını beklediklerini söyledi.

ÖDEME DETAYINI ANLATTI

Ödemelerin hesaplanmasında yatırımcıların fonlara yatırdığı tutarların ve daha önce yaptığı para çekimlerinin dikkate alınacağını vurgulayan Yılmaz, bu kapsamda "net yatırım tutarı" üzerinden işlem yapıldığının altını çizdi.

Yılmaz, yatırımcının yatırdığı paranın değer kazanmasının ardından anaparasını aşan tutarda çekim yapması halinde anaparasını geri almış kabul edildiğini belirterek, "Diyelim ki bir yatırımcımız sisteme girdi. Misal olarak 200 bin lira yatırdı. Sonra kar etti, 500 bin liraya çıktı değeri. 300 bin lirayı çekti. Biz, onun anaparası ödendiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla onlar bir şey alamayacaklar. Ama yatırdı, çıkmadı, anaparası duruyor. Bu kişilere 1 milyon liraya kadar bu ödemeler yapılıyor. 455 bin küsur yatırımcının önemli bir kısmının anaparasını alacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin küresel ölçekte belirsizliklerin, çatışmaların ve korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemde faaliyet gösterdiğine işaret eden Yılmaz, uluslararası kurallara dayalı düzenin zayıfladığını, ekonomik ve siyasi dengelerin yeniden şekillendiğini vurguladı.