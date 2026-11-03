Fon soruşturmasıyla ilgili önemli gelişme! Bakan Gürlek: Şebekenin kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edildi

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, fon soruşturmasında borsada manipülasyon yapanlarla medya arasında gizli iş birliği tespit ettiklerini açıkladı. Soruşturmanın üst düzey finans bürokrasisine kadar uzandığını belirten Gürlek, bir rüşvet çarkıyla denetim mekanizmalarının etkisiz hâle getirildiğini söyledi. Gürlek, 433 şüpheliden 112’sinin tutuklu olduğunu bildirdi.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin açıklamasında, piyasa aktörleri üzerinden başlayan incelemenin üst düzey finans bürokrasisine kadar uzandığını söyledi. Soruşturmaların gündeme gelmesinin ardından adli ve mali eylem planlarının uygulamaya konulduğunu belirten Gürlek, alınan ifadelerle yeni şüphelilerin belirlendiğini ve soruşturmanın derinleştiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek

BORSA BÜROKRASİSİ, MANİPÜLATÖRLER VE MEDYA ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Gürlek, soruşturmada organize piyasa dolandırıcılığı yapan bir suç yapılanması tespit ettiklerini belirterek, yapı içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir iş birliğine işaret eden delillere ulaştıklarını söyledi.

Borsa bürokrasisi, manipülasyon yapanlar ve medya arasında kapsamlı bir iş birliği gördüklerini ifade eden Gürlek, “Parayı kontrol eden mekanizmanın içindeki isimler, rüşvet çarkını kurarak üzerlerindeki denetim mekanizmalarını etkisiz hâle getirmişlerdir” dedi.

Gürlek, şebekenin bazı hisseler üzerinde oynayarak piyasadaki likiditeyi toplamayı ve piyasayı ele geçirmeyi amaçladığını söyledi. Bu eylemlere katılarak servet elde edenlerin tamamı hakkında yasal işlem yapıldığını belirten Gürlek, yapının finansal sistemin altyapısına ve bürokrasinin üst kademelerine uzanan bağlantılarının araştırıldığını bildirdi.

433 ŞÜPHELİDEN 112’Sİ TUTUKLU

Gürlek’in verdiği bilgilere göre soruşturmada 433 şüpheli bulunuyor. Şüphelilerden 112’si tutuklu, 186’si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanıyor. 38 şüpheli ise firari. Ayrıca 359 gerçek kişi ile 111 tüzel kişinin mal varlıkları ve banka hesaplarına yönelik bloke ve tedbir işlemleri uygulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulunun sekizinci toplantısını yaptığını belirten Gürlek, kurulun sürecin ekonomik ve idari boyutunu takip ettiğini söyledi. Gürlek, mal varlıklarının korunması, para hareketlerinin ortaya çıkarılması ve mali bağlantıların tespiti için tedbirlerin sürdüğünü bildirdi.

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YAKLAŞIK 30 MİLYAR LİRALIK İADE

Bakan Gürlek, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan gönüllü iade hesabı kapsamında yaklaşık 30 milyar lira değerinde para, taşınmaz ve hisse senedinin iade edildiğini açıkladı.

Tasfiyesi tamamlanan fonlarda vatandaşlara ödeme yapıldığını belirten Gürlek, diğer fonlarda da işlemler ilerledikçe ödemelerin süreceğini kaydetti. Gürlek, suç yapılanmasının yurt dışına çıkardığı paraların da Türkiye ekonomisine geri kazandırılacağını söyledi.

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“UCU NEREYE KADAR GİDERSE GİTSİN BİZ BUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Finans piyasalarının süreçten olumsuz etkilenmemesi için çalıştıklarını belirten Gürlek, hukuka uygun faaliyet gösteren şirketlerle suç şüphesi altındaki işlemlerin birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Masumiyet karinesinin gözetileceğini vurgulayan Gürlek, muhalefetin bir kesimini de soruşturmayı siyasi çıkar için kullanmaya çalışmakla eleştirdi.

Gürlek, soruşturmanın hiçbir karanlık noktası kalmayacağını belirterek, “Yargının yolunu kanun belirler, kararını delil şekillendirir” dedi. Suça konu eylemlerin ve bu eylemlerle bağlantılı şüphelilerin somut delillerle ortaya konulduğunu söyleyen Gürlek, sorumluluğu bulunan herkesin yargı önünde hesap vereceğini ifade etti.

"KİMSE ‘BEN PAÇAYI KURTARIRIM’ HESABI YAPMASIN"

Bakan Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin X hesabından da açıklama yaptı. Gürlek, “Hiçbir olayın üzeri örtülmeyecek, hiç kimse korunmayacaktır” diyerek soruşturmada kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakılmayacağını belirtti.

Soruşturmanın sosyal medya iddiaları yerine somut deliller doğrultusunda yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, kamu görevlilerine yönelik incelemelerin ve adli işlemlerin sürdüğünü bildirdi. Gürlek, “Hiçbir şey kapanmış, durdurulmuş veya rafa kaldırılmış değildir” ifadelerini kullandı.

Hukuka aykırı yollarla elde edildiği tespit edilen mal varlıklarının geri alınması için bütün yasal mekanizmaların işletileceğini belirten Gürlek, “Soruşturma genişledikçe çember daralmaktadır” dedi.

Gürlek, “Kimse ‘Ben paçayı kurtarırım’ hesabı yapmasın” diyerek hukuki sorumluluğu bulunan herkesin yargı önünde hesap vereceğini vurguladı. Bakan Gürlek, “Deliller nereye uzanıyorsa hukuk da oraya uzanacaktır” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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