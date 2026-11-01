Fon soruşturmasında yeni gelişme! Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Umut Güner gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Umut Güner gözaltına alındı. Güner'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik başlatılan fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Umut Güner hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
UMUT GÜNER GÖZALTINA ALINDI
Sermaye piyasalarındaki işlemlerin incelendiği soruşturmada, Dünya Gazetesi'nin ortakları arasında yer alan Umut Güner'in gözaltına alınması dikkat çekti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güner'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Güner'e yöneltilen suçlamaların ayrıntılarına ve soruşturmanın kapsamına ilişkin henüz ek bir açıklama yapılmadı. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü belirtildi.