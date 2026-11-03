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Fon soruşturmasında 6 yeni gözaltı kararı! Eski SPK, BDDK ve Tera Holding yöneticileri listede

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Fon soruşturmasında 6 yeni gözaltı kararı! Eski SPK, BDDK ve Tera Holding yöneticileri listede
Başlık ResmiFon soruşturmasında 6 yeni gözaltı kararı! Eski SPK, BDDK ve Tera Holding yöneticileri listede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tera Holding yöneticilerinin bulunduğu bildirildi.

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Seyit Ahmet Sarıtepeci
SEYİT AHMET SARITEPECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması genişliyor.

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin devam eden soruşturmada 6 şüpheli hakkında yeni gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

ESKİ SPK VE BDDK YÖNETİCİLERİ DE LİSTEDE

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski SPK ve BDDK yöneticilerinin yanı sıra Tera Holding yöneticilerinin de bulunduğu belirtildi.

FON SORUŞTURMASINDA İNCELEMELER SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın önceki aşamalarında, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ve fonlar üzerinden elde edildiği öne sürülen kazançlar mercek altına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Tera, Pusula ve Hedef bağlantılı şirket ve fon yöneticileri hakkında da adli işlemler gerçekleştirilmişti.

Savcılık, daha önce Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) bazı şirket yöneticilerinin para ve kripto varlık transferlerine ilişkin bilgilerin temin edilmesini talep etmişti.

18 MİLYAR 340 MİLYON TL TAHSİL EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında daha önce 37 kişinin aldıkları paraları iade ettiği ve toplam 18 milyar 340 milyon TL tahsil edildiği bildirilmişti.

Son olarak 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

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