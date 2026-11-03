Borsa İstanbul eski Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Borsa İstanbul A.Ş. eski Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alınan Borsa İstanbul A.Ş. eski Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Savcılıkta ifadesi alınan Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Ergun’un tutuklanmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de gözaltına alınan Ergun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.