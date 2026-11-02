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Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun adliyeye sevk edildi

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Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun adliyeye sevk edildi
Başlık ResmiBorsa İstanbul Genel Müdürü Ergun adliyeye sevk edildi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltında bulunan Ergun, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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