'İşsizlik Fonu' tartışmalarına Bakan Işıkhan'dan cevap

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanımına ilişkin tartışmalara cevap verdi. Fon kaynaklarının devlet iç borçlanma senetleri, kamu bankaları ve Takasbank'ta değerlendirildiğini belirten Işıkhan, kaynakların spekülatif işlemlerde kullanılmasının hukuken ve teknik olarak mümkün olmadığını söyledi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçesini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bütçe sunumunun ardından milletvekilleri söz alarak değerlendirmelerini ve sorularını dile getirdi.

Görüşmeler sırasında milletvekilleri, İşsizlik Sigortası Fonu'nun kaynaklarının hangi alanlarda kullanıldığı, kimlerin fondan yararlandığı ve tartışmalı fonlara kaynak aktarılıp aktarılmadığına ilişkin sorular yöneltti.

Soruları cevaplayan Bakan Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nun 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden sigortalı işsizlere yönelik hizmetlerde kullanıldığını belirtti.

FON KAYNAKLARI NERELERDE DEĞERLENDİRİLİYOR?

İşsizlik Sigortası Fonu'nun tasfiye edilen fonlarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Işıkhan, fon kaynaklarının Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda değerlendirildiğini ifade etti.

Kaynakların Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde, kamu mevduat bankalarında, kamu katılım bankalarında ve Takasbank'ta değerlendirildiğini aktaran Işıkhan, fonun kullanım alanlarına ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Fon kaynaklarının bu enstrümanların dışında başka bir alanda değerlendirilmesi veya spekülatif işlemlerde kullanılması hukuken de teknik olarak da mümkün değildir."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçesi, komisyonda yapılan oylamada kabul edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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