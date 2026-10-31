Akaryakıta ÖTV zammı! Benzin 80, motorin 100 lirayı aşacak
Eşel mobil sisteminden kademeli çıkış kapsamında bu gece yarısı itibarıyla benzin ve motorine zam geliyor. Zammın ardından benzinin litre fiyatı 80 lirayı, motorinin litre fiyatı ise 100 lirayı aşacak. İşte detaylar...
ABD-İran savaşı sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin akaryakıt fiyatlarına etkisini sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Uygulama kapsamında benzin ve motorindeki fiyat artışlarının bir bölümü ÖTV'den karşılanarak zamların pompaya yansıması engellenmişti. Ancak ekonomi yönetimi daha sonra eşel mobil sisteminden kademeli olarak çıkılması yönünde karar aldı. Bu kapsamda 1 Kasım Pazar gününden itibaren akaryakıttaki vergi düzenlemesinde yeni bir aşamaya geçilecek.
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BENZİN VE MOTORİNDE ÖTV ARTACAK
Kademeli çıkış kapsamında benzin ve motorinin litre başına ÖTV tutarları artırılacak. Düzenlemeye göre benzinin ÖTV tutarında 3 lira 46 kuruş, motorinin ÖTV tutarında ise 3 lira artış yapılacak. Bu tutarlara yüzde 20 oranında KDV'de eklenecek.
AKARYAKIT FİYATLARINA YANSIYACAK ZAM!
1 Kasım Pazar gününden itibaren benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş zam yapılacak. Zammın ardından benzinin litresi 80 lirayı, motorinin litresi ise 100 lirayı aşacak.
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1 DEPODA NE KADAR FARK EDECEK?
Zamların ardından araç sahiplerinin yakıt maliyetleri de artacak. 50 litrelik bir deponun dolumunda benzinde 207 lira 50 kuruş, motorinde ise 180 lira ek maliyet oluşacak.
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31 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|76.30
|96.90
|41.20
|İstanbul Anadolu
|76.20
|96.70
|40.60
|Ankara
|77.30
|98.00
|41.29
|İzmir
|77.60
|98.30
|41.20