Akaryakıtta peş peşe gelen zamların ardından rüzgar tersine döndü. Cumartesi günü motorine gelen 2 lira 22 kuruşluk indirimin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme daha yaşandı. Bu gece yarısı motorine büyük bir indirim daha bekleniyor. İşte detaylar...

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Ekim ayı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin yanında vergi düzenlemeleri de pompa fiyatlarını doğrudan etkiledi.

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BENZİNDE KADEMELİ ÖTV!

1 Ekim itibarıyla eşel mobil sistemin sona ererken, ekonomi yönetimi motorinde olduğu gibi benzinde de kademeli ÖTV'ye geçti. Böylece benzinde 12,5 TL'lik zam kademeli olarak pompaya yansıtıldı.

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1 VE 2 EKİM'DE PEŞ PEŞE ZAMLAR

1 Ekim'de benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL, LPG'ye ise 1,45 TL zam geldi. 2 Ekim tarihinde ise LPG'ye 4,63 TL'lik bir zam daha geldi. Böylece LPG'nin litresi Türkiye genelinde 40 TL'yi aştı.

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ZAMLAR YERİNİ İNDİRİME BIRAKTI

1 ve 2 Ekim'de peş peşe gelen zamların ardından 3 Ekim tarihinde akaryakıta indirim geldi. Cumartesi günü motorinin litre fiyatı 2 lira 22 kuruş ucuzlarken, akaryakıtta araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme daha yaşandı.

Akaryakıtta ibre tersine döndü! Büyük indirim geliyor

MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM

Bu gece yarısı (6 Ekim) itibarıyla motorine büyük bir indirim daha bekleniyor. Motorinin fiyatı 4 lira 95 kuruş daha düşecek.

5 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI