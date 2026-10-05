Ekim ayı kira zammı belli oldu! İşte bu ay ödenecek zamlı kiralar
TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla ekim ayı kira zammı da belli oldu. Bu ay kiralara en fazla yüzde 31,49 oranında zam yapılabilecek. Peki zamlı kiralar ne kadar olacak? İşte kiraya göre zam miktarı....
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kritik verinin ardından ekim ayı kira zammı da belli oldu.
EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI
TÜİK'in açıkladığı veriye göre enflasyon eylülde yüzde1,84 artarken, yıllık bazda ise yüzde 29,73 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 31,49 olarak belirlendi.
EKİM AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?
Kira zamları da 12 aylık enflasyona göre belirlendiği için, ekim ayı kira zammı yüzde 31,49 oldu. Böylece bu ay kiralara en fazla yüzde 31,49 oranında zam yapılabilecek.
EKİM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI
- Mevcut kira bedeli: 20.000 lira
- Zam oranı: %31,49
- Zam bedeli: 6.298 lira
- Zamlı kira bedeli: 26.298 lira
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KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI
|ESKİ KİRA
|ZAMLI KİRA
|ARTIŞ MİKTARI
|25.000 TL
|32.872 TL
|7.872 TL
|30.000 TL
|39.447 TL
|9.447 TL
|35.000 TL
|46.031 TL
|11.031 TL
|40.000 TL
|52.596 TL
|12.596 TL
|45.000 TL
|59.170 TL
|14.170 TL
|50.000 TL
|65.745 TL
|15.745 TL
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