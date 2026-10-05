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Ekonomi

Ekim ayı kira zammı belli oldu! İşte bu ay ödenecek zamlı kiralar

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Ekim ayı kira zammı belli oldu! İşte bu ay ödenecek zamlı kiralar
Başlık ResmiEkim ayı kira zammı belli oldu! İşte bu ay ödenecek zamlı kiralar

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla ekim ayı kira zammı da belli oldu. Bu ay kiralara en fazla yüzde 31,49 oranında zam yapılabilecek. Peki zamlı kiralar ne kadar olacak? İşte kiraya göre zam miktarı....

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kritik verinin ardından ekim ayı kira zammı da belli oldu.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK'in açıkladığı veriye göre enflasyon eylülde yüzde1,84 artarken, yıllık bazda ise yüzde 29,73 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 31,49 olarak belirlendi.

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EKİM AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Kira zamları da 12 aylık enflasyona göre belirlendiği için, ekim ayı kira zammı yüzde 31,49 oldu. Böylece bu ay kiralara en fazla yüzde 31,49 oranında zam yapılabilecek.

Ekim ayı kira zammı belli oldu! İşte bu ay ödenecek zamlı kiralar
Başlık ResmiEkim ayı kira zammı belli oldu! İşte bu ay ödenecek zamlı kiralar

EKİM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

  • Mevcut kira bedeli: 20.000 lira
  • Zam oranı: %31,49
  • Zam bedeli: 6.298 lira
  • Zamlı kira bedeli: 26.298 lira
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KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

ESKİ KİRAZAMLI KİRAARTIŞ MİKTARI
25.000 TL32.872 TL7.872 TL
30.000 TL39.447 TL9.447 TL
35.000 TL46.031 TL11.031 TL
40.000 TL52.596 TL12.596 TL
45.000 TL59.170 TL14.170 TL
50.000 TL65.745 TL15.745 TL
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