TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla ekim ayı kira zammı da belli oldu. Bu ay kiralara en fazla yüzde 31,49 oranında zam yapılabilecek. Peki zamlı kiralar ne kadar olacak? İşte kiraya göre zam miktarı....

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kritik verinin ardından ekim ayı kira zammı da belli oldu.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK'in açıkladığı veriye göre enflasyon eylülde yüzde1,84 artarken, yıllık bazda ise yüzde 29,73 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 31,49 olarak belirlendi.

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EKİM AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Kira zamları da 12 aylık enflasyona göre belirlendiği için, ekim ayı kira zammı yüzde 31,49 oldu. Böylece bu ay kiralara en fazla yüzde 31,49 oranında zam yapılabilecek.

Ekim ayı kira zammı belli oldu! İşte bu ay ödenecek zamlı kiralar

EKİM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Mevcut kira bedeli: 20.000 lira

20.000 lira Zam oranı: %31,49

%31,49 Zam bedeli: 6.298 lira

6.298 lira Zamlı kira bedeli: 26.298 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

ESKİ KİRA ZAMLI KİRA ARTIŞ MİKTARI 25.000 TL 32.872 TL 7.872 TL 30.000 TL 39.447 TL 9.447 TL 35.000 TL 46.031 TL 11.031 TL 40.000 TL 52.596 TL 12.596 TL 45.000 TL 59.170 TL 14.170 TL 50.000 TL 65.745 TL 15.745 TL

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