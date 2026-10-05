Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Memur ve emekli zammını belirleyecek! Enflasyon rakamları açıklandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon eylülde yüzde 1,84 artarken, yıllık bazda ise yüzde 29,73 oldu.

Kaydet
|
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,49 artış olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli zammını belirleyecek! Enflasyon rakamları açıklandı
Başlık ResmiMemur ve emekli zammını belirleyecek! Enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %27,62 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,62 artış, ulaştırmada %35,10 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,99 artış olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli zammını belirleyecek! Enflasyon rakamları açıklandı
Başlık ResmiMemur ve emekli zammını belirleyecek! Enflasyon rakamları açıklandı

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73, ulaştırmada 5,96 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,84 yüzde puan oldu.

Memur ve emekli zammını belirleyecek! Enflasyon rakamları açıklandı
Başlık ResmiMemur ve emekli zammını belirleyecek! Enflasyon rakamları açıklandı


TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,20 AZALDI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,20 azalış, ulaştırmada %2,79 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,71 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,05, ulaştırmada 0,49 ve konutta 0,33 yüzde puan oldu.

Memur ve emekli zammını belirleyecek! Enflasyon rakamları açıklandı
Başlık ResmiMemur ve emekli zammını belirleyecek! Enflasyon rakamları açıklandı

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla, 35 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 133 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Memur ve emekli zammını belirleyecek! Enflasyon rakamları açıklandı
Başlık ResmiMemur ve emekli zammını belirleyecek! Enflasyon rakamları açıklandı

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,01 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,00 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %30,80 artış olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli zammını belirleyecek! Enflasyon rakamları açıklandı
Başlık ResmiMemur ve emekli zammını belirleyecek! Enflasyon rakamları açıklandı
ÖNERİLEN HABERLER
Patronuna yalan söyledi, tazminatsız işten kovuldu! Mahkemeden milyonları ilgilendiren karar
EKONOMİ

Patronuna yalan söyledi, tazminatsız işten kovuldu! Mahkemeden milyonları ilgilendiren karar
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.