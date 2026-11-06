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Akaryakıtta rüzgar tersine döndü! Benzinin ardından motorine de büyük indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki zam furyası yerini indirim rüzgarına bıraktı. Bugün benzine gelen 6 lira 8 kuruşluk indirimin ardından motorine de büyük bir indirim göründü. Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabelalar değişecek. İşte detaylar...

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Kasım ayı itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Eşel mobilden kademeli çıkış kapsamında ÖTV tutarlarındaki artış ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle ay başında akaryakıta peş peşe zam gelmişti. Ancak petrol fiyatlarının yeniden 100 doların altına gerilemesiyle akaryakıtta rüzgar tersine döndü. Bugün benzine gelen indirimin ardından bu gece yarısı da motorine indirim bekleniyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

1 Kasım tarihinde ÖTV kaynaklı benzine 4 lira 15 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş zam gelmişti. Böylece benzin 80 lirayı, motorin ise 100 lirayı aşmıştı. 3 Kasım tarihinde ise fiyatı 9 lira birden artan otogazın litresi 50 lirayı aşmıştı. 6 Kasım'da ise benzine 6 lira 8 kuruş indirim gelmişti.

Akaryakıtta rüzgar tersine döndü! Benzinin ardından motorine de büyük indirim geliyor
Başlık ResmiAkaryakıtta rüzgar tersine döndü! Benzinin ardından motorine de büyük indirim geliyor

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, indirim sırası motorine geldi. Bu gece yarısı (7 Kasım) itibarıyla motorinin litre fiyatına 5 lira 47 kuruş indirim bekleniyor.

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1 DEPODA FARK NE KADAR?

İndirimin ardından 100 lirayı aşan motorinin litresi 94 liraya kadar gerileyecek. Bu düşüşle birlikte araç sahiplerinin yakıt masrafı da azalacak. 40 litrelik bir deponun dolum maliyeti 218 lira, 50 litrelik bir deponun ise 273,5 lira azalacak.

6 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİRBENZİNMOTORİNOTOGAZ
İstanbul Avrupa74.60100.6050.70
İstanbul Anadolu74.40100.4050.10
Ankara75.60101.7050.79
İzmir75.80102.0050.70
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