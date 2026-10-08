Altın 2 ayın dibinden döndü! Ünlü stratejist yeni hikâyeyi açıkladı

ABD tahvil faizlerinin yeni rekorlara yönelmesi altın üzerinde baskıyı artırırken; dün 4.066 dolara kadar gerileyen ons fiyatında bugün tepki alımları takip ediliyor. TSİ 06:00 itibarıyla ons altın 4.133 dolar ve gram altın 6.538 TL’den güne başlıyor. Ünlü stratejist Ole Hansen, “Bazı yatırımcılar için tahvil faizlerindeki yükseliş, aynı zamanda mali istikrara yönelik potansiyel bir tehdit” diyerek, altına olan ilginin farklı bir sebebini açıklıyor.

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Küresel piyasalarda altının ons fiyatı dünkü işlemlerde 4.066 dolara kadar gerileyerek son iki ayın dibini gördü. Günlük kapanış ise yüzde 1,26 kayıpla 4.111 dolardan gerçekleşti. Bugünkü işlemlerde ise onsta tepki alımları takip ediliyor. TSİ 06:00 itibarıyla ons 4.133 dolardan fiyatlanırken; spot piyasada işlem gören 8 Ekim 2026 gram altın fiyatı 6.538 TL’den güne başlıyor.

ABD TAHVİL GETİRİLERİ

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD tahvil piyasasında satış baskısı devam ediyor. 30 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 5,70'i aşarak 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,30'un üzerinde seyrederken, yüksek getiriler, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltıyor. Tahvil faizlerindeki yükselişte; kalıcı enflasyon endişeleri, yüksek petrol fiyatları ve ABD'nin artan borçlanma ihtiyacı etkili oluyor.

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FED TUTANAKLARI NE DİYOR?

Bu arada FED'in 15-16 Eylül toplantısına ilişkin tutanaklar da açıklandı. FED üyelerinin çoğunun yıl sonuna kadar bir faiz artırımının daha uygun olabileceğini değerlendirdiği görüldü. Tutanaklarda, enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam etmesine yönelik endişelerin arttığı görülürken; enerji fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü açısından risk oluşturduğu belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

FED yetkililerinden gelen son mesajlar da tutanakları destekliyor. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonu aşağı çekebilmek için faizlerin daha da yükselmesi gerekebileceğini söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise bir sonraki adımın, enflasyonist baskıların geçici mi yoksa kalıcı mı olduğuna bağlı kalacağını belirtti. Piyasalarda ekim toplantısında faizlerin sabit bırakılması beklenirken, aralıkta faiz artışı ihtimali güçlü şekilde fiyatlanıyor.

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JEOPOLİTK RİKSLER

Öte yandan Yemen'de Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı'na balistik füze ve İHA saldırısı düzenlemesi, Bab el-Mandeb çevresindeki gerilimi yeniden artırdı. Ukrayna'nın ise Rusya'daki petrol tesislerine yönelik saldırıları, enerji arzına ilişkin endişeleri canlı tutuyor. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasına ve küresel enflasyon baskısının yeniden güçlenmesine yol açıyor.

ABD tarafında ise Meksika Körfezi'nde oluşan fırtınanın kasırgaya dönüşme ihtimali enerji piyasasının radarında... Fırtınanın güzergâhında ABD ham petrol üretiminin önemli bir bölümünü oluşturan sahaların bulunması, arz kesintisi riskini artırıyor. Jeopolitik gerilimler ve hava koşullarına ilişkin riskler sebebiyle Brent petrol 100 dolar üzerindeki güçlü seyrini koruyor.

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“4.100 DOLAR KRİTİK”

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altının, dolar ve tahvil getirilerindeki yükselişin yanı sıra enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle 4.100 dolar civarındaki kritik destek seviyesine yaklaştığına dikkat çekiyor. Hansen'e göre hedge fonlarının son dönemdeki satışları, istikrarlı ETF talebiyle kısmen dengeleniyor. Hansen ayrıca ABD 10 yıllık reel tahvil getirisinin yüzde 3 civarında 18 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının, altın açısından önemli bir engel oluşturduğunu belirtiyor.

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Buna karşılık altın ETF'lerindeki toplam varlıkların ağustostan bu yana neredeyse kesintisiz yükselerek, 3 bin 145 ton ile dört yılın en yüksek seviyesine ulaşması dikkat çekiyor. Hansen, “Bazı yatırımcılar için tahvil faizlerindeki yükseliş, aynı zamanda mali istikrara yönelik potansiyel bir tehdit ve dolayısıyla altın pozisyonunu koruma veya artırma sebebi olarak da görülüyor” diyerek, söz konusu ayrışmanın sebebini açıklıyor.

