Altın yatırımcılarını heyecanlandıran tahmin! Düşüşe aldanmayın, 1 yıl sonra rekor kıracak
Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yönünü aşağı çevirdi. Yatırımcıların Fed'in faiz patikasına ilişkin yeni ipuçları aradığı bu dönemde, güçlenen dolar, yükselen ABD tahvil getirileri ve tırmanan petrol fiyatları ons altın üzerinde baskı oluşturuyor.
Piyasadaki son gelişmeleri ve altının orta-uzun vadeli seyrini katıldığı canlı yayında değerlendiren Ekonomist Muhammet Bayram, yatırımcıların sadece jeopolitik risklere değil, küresel makroekonomik veriler ile parite hareketlerine de odaklanması gerektiğini belirtti.
Altın fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörlerin çeşitlendiğini vurgulayan Muhammet Bayram, "Özellikle altın fiyatlarında yatırımcı savaşı takip etmesi gerekirken artık Euro/Dolar paritesini, Amerikan tahvillerini ve Fed'in faiz duraklarını maalesef takip etmek zorunda kaldı. Çünkü altını birebir etkileyen unsurlar bunlar diyebiliriz. Euro/Dolar paritesine baktığımızda 1,12'ye kadar geriledi. Yani dolar aslında burada değer kazandı" ifadelerini kullandı.
ALTIN YATIRIMCISINI ÜZECEK GELİŞME
ABD tahvil faizlerindeki rekor seviyelere dikkat çeken Bayram, "Yine Amerikan tahvillerine baktığımızda 2002'den bu yana, yani son 24 yılın en yüksek ABD tahvil getirileri söz konusuydu. Ki hep bahsettiğimiz gibi bu ABD tahvillerindeki faiz yükselmesi altını kötü etkileyecektir ve altın yatırımcısını üzecektir" değerlendirmesinde bulundu.
PETROL FİYATLARI ENFLASYON ENDİŞESİNİ TETİKLİYOR
Brent petrolün beklentilerin üzerine çıkmasının Fed'in faiz artırım ihtimalini masada tuttuğunu belirten Ekonomist Bayram, süreçle ilgili şu detayları paylaştı:
"Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi piyasayı zorluyor. Ağustosta beklentiden 23 dolar daha yüksek bir tablo geldi. Yani beklenti burada Brent petrolün ortalamasının 85 dolarlar civarında olmasıydı ancak 105 dolarlar seviyesinde gerçekleşti. Bunların tamamı aslında enflasyon beklentisini yükseltti. Yatırımcının o Fed tutanaklarını okuyup 'Acaba bir sonraki dönemde faiz artırır mı?' endişesinden dolayı şu an altın biraz gerileyerek başladı. Tutanaklarda beklenti şu: 'Aralık ayında da faiz artırabilir' beklentisinden dolayı altında bir düşüş var"
"ÇİN GİZLİDEN GİZLİYE ALTIN DEPOLUYOR"
Küresel altın piyasasında Çin'in yürüttü arkakapı diplomasisine ve rezerv stratejisine değinen Bayram, Doğu blokunun stratejik bir hamle içinde olduğunu iddia etti:
"Çin'in gizliden gizliye Merkez Bankası'na altın depoladığı ortaya çıktı. Normalde Londra'da bir altın borsası var ve burada işlem yapanlar belli. Ancak Çin devletinin alım yaptığı ortaya çıkmasın diye Çin'in arka kapıdan dolaşıp bu altını aldığı ve aslında açıkladığından çok daha fazla bir altını olduğu konuşuluyor. Peki Çin burada neyi amaçlıyor? Çin, Yuan'ı rezerv para yapmak istiyor. Dolar gibi 'Benim karşılığımda bu kadar altınım var, hadi bakalım ABD'de bu kadar altın var mı?' diyebilmek için gizliden gizliye altın topladığını görüyoruz"
12 AY SONRASI İÇİN 5.100 DOLAR BEKLENTİSİ
Altın fiyatlarının uzun vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmesinde ise Bayram, uluslararası piyasalardaki beklentilere dikkat çekti.
Londra Külçe Altın Piyasası Birliği’nin toplantısında 12 ay sonrası için ons altın fiyatına ilişkin 5.100 dolar seviyesinin konuşulduğunu aktaran Bayram, mevcut seviyelerle karşılaştırıldığında bunun yaklaşık 1.000 dolarlık yükseliş anlamına geldiğini belirtti.
Bayram, "12 ay sonrasında altının onsunun 5.100 dolara kadar artacağı, yani şu andaki seviyesinden 1.000 dolar daha artacağı yönünde beklenti var" dedi.
Bu beklentinin Fed’in faiz politikası açısından da dikkat çekici olduğunu belirten Bayram, "Fed’in faiz artırım beklentisi dahilinde bakın, 12 ay sonra buna rağmen altının onsunun 1.000 dolar daha artacağını, yani 5.100 dolara kadar geleceğini söylüyor" ifadelerini kullandı.
GRAM ALTIN İÇİN 9.500-10.000 TL HESABI
Ons altındaki olası yükselişin Türkiye’de gram altın fiyatlarına da yansıyacağını belirten Bayram, dolar/TL'deki olası hareketin de hesaba katılması gerektiğini söyledi.
Bayram, "Doların TL karşısındaki değer kazanımını da dikkate alırsak bu, bizde nereden bakarsanız 9.500 ila 10.000 lira civarına denk gelir" değerlendirmesinde bulundu.
Goldman Sachs ve Deutsche Bank’ın da altının yukarı yönlü seyrine ilişkin beklentiler paylaştığını belirten Bayram, buna karşın yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerine göre pozisyon almaması gerektiği konusunda uyardı.
"ALTIN KISA DÖNEMLİ BİR YATIRIM DEĞİL"
Türkiye’de yatırımcıların son dönemde yaşanan gelişmelerden kısa vadeli yatırım konusunda önemli dersler çıkardığını belirten Bayram, altın için orta ve uzun vadeli perspektif önerdi.
Bayram, "Hem altın olsun hem borsa olsun hem de başka yatırım araçları olsun, kısa vadeli yatırım yapmamayı son yaşadığımız gelişmelerden dolayı biraz daha acı bir tecrübeyle öğrenmiş bulunmaktayız" dedi.
Altın yatırımcısına yönelik mesajını yineleyen Bayram, "Altın kısa dönemli bir yatırım değil, orta ve uzun vadeli bir yatırım olarak görülmeli" ifadelerini kullandı.
Bayram, sözlerini altının uzun vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmesiyle tamamladı:
"Ben altının uzun vadede de artışının süreceğini düşünüyorum"