Altın yatırımcılarını heyecanlandıran tahmin! Düşüşe aldanmayın, 1 yıl sonra rekor kıracak

"ALTIN KISA DÖNEMLİ BİR YATIRIM DEĞİL"

Türkiye’de yatırımcıların son dönemde yaşanan gelişmelerden kısa vadeli yatırım konusunda önemli dersler çıkardığını belirten Bayram, altın için orta ve uzun vadeli perspektif önerdi.

Bayram, "Hem altın olsun hem borsa olsun hem de başka yatırım araçları olsun, kısa vadeli yatırım yapmamayı son yaşadığımız gelişmelerden dolayı biraz daha acı bir tecrübeyle öğrenmiş bulunmaktayız" dedi.

Altın yatırımcısına yönelik mesajını yineleyen Bayram, "Altın kısa dönemli bir yatırım değil, orta ve uzun vadeli bir yatırım olarak görülmeli" ifadelerini kullandı.

Bayram, sözlerini altının uzun vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmesiyle tamamladı:

"Ben altının uzun vadede de artışının süreceğini düşünüyorum"