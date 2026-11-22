Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda 2 bozayının vurulması üzerine idari soruşturma başlattı. Olayı incelemek üzere Teftiş Kurulu görevlendirilirken, yavru ayıları bulmak için çalışmalar sürüyor.

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda 2 bozayının vurulmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

TEFTİŞ KURULU GÖREVLENDİRİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Soğuksu Milli Parkı'nda yaşanan olayın ayrıntılı şekilde inceleneceği belirtildi.

Bu kapsamda Bakanlık Teftiş Kurulunun görevlendirildiği bildirilirken, soruşturma sonucunda ihmali veya kusuru bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edildi.

YAVRU AYILAR İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI

Bakanlık, vurulan bozayıların yavrularının bulunması için ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Yavru ayıların tespit edilerek koruma altına alınmasının hedeflendiği belirtildi.

Olayın nasıl gerçekleştiği ve sorumluların kimler olduğuna ilişkin inceleme devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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