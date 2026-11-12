Kar yağışı sonrasında hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düştüğü Ağrı’da hayvan borsasına getirilen büyükbaşlar, buz tutan zeminde kayarak yere düştü. Hayvanların ayakta durmakta zorluk çektiği anlar kameralara yansıdı.

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Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısı yaptığı Ağrı’da kar yağışı etkisini devam ettirirken hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü.

HAYVANLAR YERE DÜŞTÜ

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle buzlanan hayvan borsasında, büyükbaş hayvanlar kaygan zeminde ilerlemekte zorlandı. Bazı hayvanların yürümeye çalışırken dengesini kaybederek yere düştüğü görüldü. Hayvanların buzla kaplanan zeminde ayakta durmakta güçlük çektiği anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ayakta zor durdular, kimisi yere yapıştı! Eksi 8 derecelik kentte hayvanların zor anları kamerada

TERMOMETRELER EKSİ 8’İ GÖRDÜ

Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Ağrı'da, araç camları buzla kaplandı, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, cadde ve sokaklarda yer yer buzlanmalar oluştu.

Ayakta zor durdular, kimisi yere yapıştı! Eksi 8 derecelik kentte hayvanların zor anları kamerada

AĞRI DAĞI TAMAMEN KARLA KAPLANDI

Kentte etkili olan sağanak, yüksek rakımlı yerlerde yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışı 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde de etkili oldu. Bulutların dağılmasıyla Ağrı Dağı'nın tamamen karla kaplandığı görüldü.

Ayakta zor durdular, kimisi yere yapıştı! Eksi 8 derecelik kentte hayvanların zor anları kamerada

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Ağrı Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAğrı

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