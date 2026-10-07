Küresel piyasalarda altının ons fiyatı; dolar endeksi ve tahvil getirilerinin yüksek seyri karşısında 4.100 dolar desteği üzerinde tutunmaya devam ediyor. 7 Ekim 2026 gram altın fiyatı da 6.550 TL’den güne başlıyor. Piyasalarda bugün FED tutanakları bekleniyor. Bu arada Londra Külçe Piyasası Birliği'nin fiyat araştırmasında, altının gelecek 12 ayda ons başına 5.013,30 dolar seviyesine ulaşabileceği tahmini öne çıktı.

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Küresel piyasalarda altının ons fiyatı dünkü işlemlerde son iki ayın dibinden gelen tepki alımları ile sınırlı bir toparlanma işareti verdi. Salı günü 4.013 dolara kadar gerileyen ons, yüzde 0,56 primle 4.163 dolardan dünü tamamladı.

Ons altın bugünkü işlemlerde TSİ 06:00 itibarıyla 4.142 dolardan fiyatlanırken, spot piyasada işlem gören 7 Ekim 2026 gram altın fiyatı da 6.550 TL'den güne başladı.

Yükselen tahvil getirileri ve güçlü dolar, altın üzerindeki baskının önemli sebeplerinden olmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla dolar endeksi 102,00 ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri 5,30’un üzerinde tutunuyor. ABD para birimi ile fiyatlanan ons altını elde tutmanın maliyeti de yüksek seyrediyor. Bu durum, sarı metalde yükselişi frenliyor.

Altın direniyor! Ons için yeni hedef belli oldu

JEOPOLİTİK RİSKLER

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması da piyasaların enflasyon endişelerini canlı tutuyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki tanker saldırılarının yeniden yoğunlaşması ve Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmaların devam etmesi, petrol arzının yanı sıra taşımacılık ve sigorta maliyetlerine ilişkin riskleri artırıyor. Yüksek petrol fiyatı enflasyon beklentilerini artırarak FED'in daha sıkı para politikası izlemesi ihtimalini gündeme getiriyor. Bu durum altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Buna karşılık jeopolitik gerilimler ve artan belirsizlik “güvenli liman” altını destekliyor. Yükselen ABD tahvil getirilerine rağmen ons, 4.100 doların üzerinde direniyor.

FED TUTANAKLARI

Piyasaların bir diğer önemli gündemi ise ABD Merkez Bankası'nın para politikası... Eylül ayında tarım dışı istihdam artışının beklentilerin oldukça altında kalması, FED’in ekim toplantısında “faiz artıracağı” beklentilerini önemli ölçüde zayıflattı.

Yatırımcılar bugün açıklanacak FED tutanaklarına odaklandı. 15-16 Eylül toplantısına ilişkin tutanaklar, FED üyelerinin tutumu hakkında ip uçları verebiliyor. Özellikle üyelerin faiz artışı eğilimi ve enflasyonun yeniden hızlanması konusunda ne kadar endişeli oldukları, dolar ve tahvil getirileri ile birlikte altının yönü açısından da kritik gösteriliyor.

Altın direniyor! Ons için yeni hedef belli oldu

KISA VADELİ BEKLENTİ

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen de, "Yükselen reel getiriler ve doların güçlenmesi, yatırımcı iştahını baskılamaya devam ediyor. Ons, 4.100 doların hemen üzerindeki kilit destek seviyesine yakın işlem görüyor. Piyasanın odağı muhtemelen dolar, tahviller ve Euro Bölgesi'nde devam eden siyasi ve mali çalkantılar üzerinde olacak. 4.100 doların altına bir kırılma, daha derin bir geri çekilmeye işaret edebilir. İlk direnç ise 4.230 dolar civarında görülüyor" görüşünü paylaştı.

Altın direniyor! Ons için yeni hedef belli oldu

ONSTA HEDEF FİYAT

Bu arada altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminler de gelmeye devam ediyor. Londra Külçe Piyasası Birliği'nin (LBMA) "2026 Küresel Kıymetli Metaller Konferansı" kapsamında yapılan yıllık fiyat araştırmasında, altının gelecek 12 ayda ons başına 5.013,30 dolar seviyesine ulaşabileceği beklentisi öne çıktı. Bu tahmin, güncel fiyatlara göre onsta yaklaşık yüzde 20'lik artış öngörüsüne işaret etti.

