İslam Memiş tarih verdi, yatırımcıları uyardı! "Piyasalarda sert dalgalanma olacak"

2026 TOPLAMA YILI: HEDEF 2027 VE 2028

Kısa vadeli piyasa gürültülerine odaklanılmaması gerektiğinin altını çizen Memiş, stratejik yol haritasını şu ifadelerle açıkladı:

"Önümüzdeki hafta enflasyon rakamlarına odaklanıldı. Değerli metallerde altın ve gümüş tarafında sert dalgalanmalar. Ondan sonraki hafta yani 3. haftada Fed'in faiz kararından kaynaklı yine sert dalgalanmalar bizi bekliyor. Yani Ekim ayı içerisinde altın tarafında, gümüş tarafında sert dalgalanmaları göreceğimiz bir dönem karşımızda olacaktır.

2026 yılı bizim için toplama yılı olduğu için dolar karşısındaki varlıkları yine 2027 ve 2028 yılının planını yapmak suretiyle burada toplama yılı olarak yine yolumuza devam edeceğiz"