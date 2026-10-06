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Ekonomi

İslam Memiş tarih verdi, yatırımcıları uyardı! "Piyasalarda sert dalgalanma olacak"

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İslam Memiş tarih verdi, yatırımcıları uyardı!
Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Küresel piyasalarda gözler ABD’den gelecek ekonomik verilere çevrilirken, Ekim ayının ikinci ve üçüncü haftası kritik bir döneme işaret ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ile 21 Ekim’deki Fed faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

İslam Memiş tarih verdi, yatırımcıları uyardı!

Memiş, özellikle ABD enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz kararının fiyatlanmaya başlayacağını belirterek, piyasalarda 25 baz puanlık faiz artırımı beklentisinin bulunduğunu ifade etti.

"Önümüzdeki hafta her ayın ikinci haftası olduğu gibi Amerika'da açıklanacak enflasyon rakamları önemli. 21 Ekim'de Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Piyasalarda Fed'in faiz kararı fiyatlanmaya başlandı. Yani 25 baz puanlık faiz artırımı olabilir, piyasalarda bekleniyor"

İslam Memiş tarih verdi, yatırımcıları uyardı!

ABD'deki veri akışının yalnızca hisse senedi piyasalarını değil, değerli metallerden tahvillere ve petrole kadar geniş bir alanı etkileyebileceğini belirten Memiş, enflasyon verisinin ardından Fed kararının küresel piyasaların odağına yerleşeceğini söyledi.

İslam Memiş tarih verdi, yatırımcıları uyardı!

BASKI SÜRECEK

ABD tahvil faizlerindeki yüksek seyrin ve petrol fiyatlarının 100 dolar sınırında durmasının değerli metaller üzerinde baskı kurmaya devam ettiğini belirten Memiş, öne çıkan teknik seviyeleri şöyle detaylandırdı:

"Geçen hafta %5.38 seviyelerini test eden Amerikan tahvil faizleri %5.18’e çekilse de gücünü koruyor. Jeopolitik gerilimler sürerken petrol fiyatları 100 doların altına sarksa da bu seviyeden uzaklaşmak istemiyor. Bu tablo; altın, gümüş ve endüstriyel metalleri baskı altında tutmayı sürdürüyor. Teknik tarafta aşağıda 4.070 dolar, yukarıda ise 4.370 dolar bandını takip ediyoruz. Süreç boyunca bu aralık kritik önem taşıyacak"

İslam Memiş tarih verdi, yatırımcıları uyardı!

GRAM ALTINDA 6.570 - 7.000 TL BANDI KORUNUYOR

İç piyasadaki Kapalıçarşı fiyatlamalarına ilişkin de bilgi veren Memiş, kısa vadeli hareket alanını şu sözlerle özetledi:

"Kapalıçarşı’da gram altın 6.582 lira seviyelerinden işlem görüyor. Kısa vadede gram altın tarafında 6.570 ile 7.000 lira arasındaki dalgalı seyrin devam etmesini bekliyoruz"

İslam Memiş tarih verdi, yatırımcıları uyardı!

2026 TOPLAMA YILI: HEDEF 2027 VE 2028

Kısa vadeli piyasa gürültülerine odaklanılmaması gerektiğinin altını çizen Memiş, stratejik yol haritasını şu ifadelerle açıkladı:

"Önümüzdeki hafta enflasyon rakamlarına odaklanıldı. Değerli metallerde altın ve gümüş tarafında sert dalgalanmalar. Ondan sonraki hafta yani 3. haftada Fed'in faiz kararından kaynaklı yine sert dalgalanmalar bizi bekliyor. Yani Ekim ayı içerisinde altın tarafında, gümüş tarafında sert dalgalanmaları göreceğimiz bir dönem karşımızda olacaktır.

2026 yılı bizim için toplama yılı olduğu için dolar karşısındaki varlıkları yine 2027 ve 2028 yılının planını yapmak suretiyle burada toplama yılı olarak yine yolumuza devam edeceğiz"

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