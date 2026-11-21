CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna Artvin'de düzenlenen saldırı ile Çubuk'taki linç girişiminin 38. Olağan Kurultay süreciyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü. İki olayın yeniden soruşturulmasını isteyen Yıldırım, CHP'den ayrılan Mansur Yavaş'a da kapılarının açık olduğunu belirterek, Kılıçdaroğlu'nun kurultaya tek aday olarak gireceğini söyledi.

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CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım kahvaltıda bir araya geldiği gazetecilerin sorularını cevapladı. Artvin’de Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna yönelik saldırı ile Çubuk’ta yaşanan linç girişiminin 38. Olağan Kurultay süreciyle bağlantılı olabileceğini iddia eden Yıldırım, “Eğer Artvin saldırısını gerçekleştirenlerin yeniden peşine düşülürse 38. Olağan Kurultay’ın hikâyesini tam olarak anlatabiliriz. Adalet Bakanlığı, Artvin ve Çubuk soruşturmasını yeniden açmak zorunda. Bunların siyasi ayağının ortaya çıkartılması lazım. Bu arkadaşları iyi irdelediğinizde CHP’de ikinci 15 Temmuz ayaklanmasının altyapısını görürsünüz” ifadelerini kullandı.

CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım: Yavaş'a kapımız açık

CHP’den istifa ederek, bağımsız kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la görüşmelerinin sürdüğünü belirten Yıldırım, Yavaş’ın CHP’den ayrılmasının sebebinin partinin kurumsal yapısı değil, geçmişte yönetimde görev almış bazı isimler olduğunu savundu.

Yavaş’ın CHP’ye yönelik eleştiri taleplerini reddettiği için ayrılmak zorunda kaldığını öne süren Yıldırım, “Mansur Bey’in partiyle ilişkisi kesilmiş değil, kapımız kendisine açık. Cumhurbaşkanı adaylığında ancak CHP’de kendini ifade edebilir. Çünkü CHP kamucudur, devletçidir; Mansur Bey’in dokusuna da uygun bir partidir” dedi.

Yıldırım, “Genel başkanımızı yeniden tek aday olarak kurultay salonuna sokacağız” dedi.

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