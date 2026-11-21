CHP'de kongre takviminin 2 Mayıs'a ertelenmesi parti içindeki tartışmaları alevlendirdi. Yönetim, karara tepki gösteren Oğuz Kaan Salıcı ve Akif Hamzaçebi ile görüşme kararı aldı. Parti kurmayları ise Kasım 2027'de yapılması muhtemel genel seçimler ile 2029 yerel seçimlerine Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde gidileceğini belirterek, Yargıtay'dan çıkabilecek kararların seçim takvimini değiştirmeyeceğini savundu.

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CHP’de daha önce 14 Şubat’ta tamamlanacağı açıklanan kongreler takviminin 2 Mayıs’a ertelenmesi, parti içindeki kurultay tartışmasını yeniden alevlendirdi. İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın erteleme kararını eleştirerek, “Kurultay, örgütümüzden kaçırılıyor” açıklamasında bulunmasının ardından parti yönetimi harekete geçti.

Önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında da gündeme gelen tartışmalar kapsamında, kurultayın ertelenmesini eleştiren Salıcı ve Akif Hamzaçebi ile görüşülmesi kararlaştırıldı. Yönetimin, iki isme erteleme kararının gerekçelerini aktaracağı ve eleştirilerini değerlendireceği belirtildi.

Kurultay takvimi ve muhtemel erken seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulunan parti kurmayları, genel seçimlerin Kasım 2027’de yapılabileceğini, genel seçimlere ve 2029’da gerçekleştirilecek yerel seçimlere mevcut CHP yönetimiyle gidilmesinin beklendiğini ifade etti.

Partinin yol haritasının da bu tarih üzerinden planlandığına işaret eden kurmaylar, her iki seçimde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başta olacağını belirterek, “Genel seçimlerin Kasım 2027’de yapılması durumunda CHP seçime mevcut yönetimiyle gider. Haziran-temmuz aylarında seçim sath-ı mailine girildiğinde Yargıtay’dan karar çıksa bile seçim takvimi başlamışsa artık yeni bir yönetim tartışması açılmaz. CHP seçime bugünkü kadrosuyla hazırlanır ve girer. Herkesin hesabını buna göre yapması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kurmaylar, milletvekili listeleri ile belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarının Kılıçdaroğlu yönetiminde belirlenmesiyle birlikte “güvenli liman” söyleminin de gerçeğe dönüşeceğini ifade ediyor.

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