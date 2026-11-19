Bir belediye daha AK Parti'ye geçti: Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, CHP'den istifa ettiğini duyurdu
Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. AK Parti'ye katılacağını ifade eden Duran, "Şimdi bir karar verme aşamasına geldim. Daha önce iki buçuk yıldır siyaset yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevimi bugün itibariyle sonlandırıyorum" dedi.
Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, CHP'den istifa edip, AK Parti'ye geçtiğini açıkladı.
Duran, "Şimdi bir karar verme aşamasına geldim. Daha önce iki buçuk yıldır siyaset yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevimi bugün itibariyle sonlandırıyorum. Bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yapacağım" ifadelerini kullandı.
Antalya'nın Demre ilçesinde 2,5 yıldır belediye başkanlığı görevinde bulunan Fahri Duran, partisi CHP'den bugün itibariyle istifa ederek AK Parti saflarına geçtiğini duyurdu.
"KOLTUK İÇİN GÖREVE GELMEDİM"
Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Duran, şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili Demre ailem. Sizinle maskesiz, pazarlıksız ve işten gelerek iki dakikalık sohbet etmek istiyorum. Sevgili Demreliler, göreve geldiğim gün itibariyle toplumsal olarak hep barıştan bahsettim. İlçemde siyasi parti farkı gözetmeksizin, insanların niteliğini gözetmeksizin, herkese aynı seviyede tüm içtenliğimle ve tüm samimiyetimle yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü biz ilk gün itibariyle iletişim ve çözüm dedik. Ben hiçbir zaman göreve geldikten sonra makam ve koltuk için göreve gelmedim. Demre'nin en güzel yerlere gelmesi için göreve başladım. Bunu kendimize ilke olarak edindik. Sevgili Demreliler, görevde olduğum süre içinde kapım herkese açıktı. Herkesin acı gününde, tatlı gününde yanındaydım. Şimdi bir karar verme aşamasına geldim. Daha önce iki buçuk yıldır siyaset yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevimi bugün itibariyle sonlandırıyorum. Bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yapacağım. Sevgili Demreliler, yine kapısı herkese açık, yine gülen yüzü, yine sokakta gösterdiği samimi tavırlar, yine içten çalışma, yine herkesin derdine koşma anlamında Fahri Duran karakterinde asla bozulma olmayacaktır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren makam için, şan için, şöhret için görev yapmıyoruz. Biz Demre'nin geleceğini, Demre'de gelecek kuşakların mutluluğu için görev yapıyoruz. Sevgili hemşehrilerim, ilçemiz çok güzel ve dünyanın en güzel ilçelerinden birisi. Hak ettiğimiz yere gelmek için aldığımız kararın daha hayırlı olduğunu düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum".
FAHRİ DURAN KİMDİR?
Fahri Duran; 05.11.1972 tarihinde Antalya’nın Demre ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Demre’de tamamladı. 1993 yılında Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek Yüksek Okulu İşletme bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Demre’de mali müşavirlik bürosunda stajyer olarak 2 yıl çalıştı. 1993-1996 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları başkanlığını yürüttü. 1997 yılında Ankara Polatlı’ da vatani görevini yaptıktan sonra Demre Toptancı Hali’nde ticari faaliyetlere başladı. 2007-2021 yılları arasında Demre Komisyoncular Derneği başkanlığı yaptı. 2018 yılında FD Duran Tarım Ürünleri İhracat ve İthalat Ticaret LTD.ŞTİ.’ni kurmuş ve 2023 yılına kadar ticari faaliyetlerde bulundu. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Demre Belediye Başkan adayı olup, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda da Demre halkının oylarıyla Demre Belediye Başkanlığına seçilmiş, 3 Nisan 2024 tarihinde Demre Belediye Başkanı olarak fiilen göreve başladı. Fahri Duran, evli ve iki çocuk babasıdır.