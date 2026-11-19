TBMM Genel Kurulu'nda söz alma talebi nedeniyle gerginlik yaşandı. Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile oturumu yöneten Yeni Partili Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl arasında başlayan tartışma sırasında karşılıklı sert ifadeler kullanıldı. Başarır'ın "Bu ne terbiyesizlik ya" - "Sakin ol, sakin ol" sözlerinin ardından Yeni Parti milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, dün kanun tekliflerinin görüşüldüğü sırada söz alma tartışması yaşandı.

Oturumu yöneten Yeni Partili Meclis Başkanvekili, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün gündeme ilişkin açıklama yaptığı sırada Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, söz almak istedi. Bingöl'ün konuşmasına devam etmesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma çıktı.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl

"BU NE TERBİYESİZLİK YA!"

Başarır, söz talebinin karşılanmamasına tepki göstererek, "Ama girdik yani neden bunu yapıyorsunuz?" dedi.

Oturumu yöneten Bingöl ise "Ya ben başladım ama konuşmaya" karşılığını verdi.

Başarır'ın "Siz konuştuktan sonra ben buna basmadım ki" sözleri üzerine Bingöl "Allah Allah! Böyle bir şey olmaz ama ya!" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Başarır, "Ya böyle olur mu? Bu ne terbiyesizlik ya! Buyurun" diyerek tepki gösterdi.

Tutanaklara göre bu sırada AK Parti sıralarından gürültüler yükseldi ve "Ayıp, ayıp!" sesleri duyuldu.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır

"HAYDİ ÇIKIYORUZ!" DEDİ, SALONU TERK ETTİLER

Tartışmanın devamında Bingöl, Başarır'a birkaç kez sakin olması yönünde çağrıda bulundu.

Başarır ise "Sakinim ben!" karşılığını verdi.

Başkan'ın kanun tekliflerinin görüşüleceğini açıklamasının ardından Başarır, "Haydi çıkıyoruz!" dedi.

TBMM tutanaklarına, bu sözlerin ardından Yeni Parti milletvekillerinin Genel Kurul salonunu terk ettiği kaydedildi.

Yeni Partili iki isim birbirine girdi, vekiller salonu terk etti

TOPLANTI YETER SAYISI SAĞLANAMADI

Yaşanan gerginliğin ardından Genel Kurulda Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine kaldığı yerden devam edildi.

Teklifin tümü üzerindeki açık oylamanın elektronik sistemle yapılması kararlaştırıldı ve milletvekillerine oy kullanmaları için süre verildi.

Ancak oylama işleminin ardından toplantı yeter sayısının bulunmadığı açıklandı.

Tekin Bingöl, "Yoklama için toplantı yeter sayısı yoktur" diyerek birleşime beş dakika ara verdi.

Tutanaklara göre birleşime saat 18.59'da ara verildi.

İki Yeni Partili isim arasındaki tartışma TBMM tutanakları şöyle geçti:

BAŞKAN - Alınan karar gereğince denetim konularını görüşmüyor ve gündemin kanun teklifleri ile...

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Ama başladı.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Kanun teklifi yani lütfen ama...

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Ama girdik yani neden bunu yapıyorsunuz? Gördüğünüz gibi...

BAŞKAN - Ya ben başladım ama konuşmaya.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Siz konuştuktan sonra ben buna basmadım ki.

BAŞKAN - Allah Allah! Böyle bir şey olmaz ama ya!

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Ya böyle olur mu? Bu ne terbiyesizlik ya! Buyurun. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Allah Allah! Şuna bak!

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Buyurun! Buyurun! Buyurun! (AK PARTİ sıralarından "Ayıp, ayıp!" sesleri)

BAŞKAN - Sakin ol, sakin! Sakin ol!

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Sakinim ben!

BAŞKAN - Alınan karar gereğince denetim konularını görüşmüyor ve gündemin...

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - (AK PARTİ sıralarından gürültüler?)

BAŞKAN - Sakin olun beyefendi, lütfen, lütfen... ..."Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Haydi çıkıyoruz! (Yeni Parti milletvekillerinin Genel Kurul salonunu terk etmesi)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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