Yeni Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonuna katılmama kararı, DEM Parti ile ilişkilerde krize yol açtı. Özgür Özel'in kararına tepki gösteren Tuncer Bakırhan, "Barıştan kaçan değil, barışa koşan muhalefet" çağrısı yaptı. DEM Parti'nin muhtemel İBB başkan vekilliği seçiminde kendi adayını çıkarabileceği iddiası ise Kent Uzlaşısı'nın sona erdiği yorumlarını gündeme getirdi.

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Yeni Parti ile DEM Parti arasında İzleme Komisyonu çatlağı büyüyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonuna üye vermeme kararı, özellikle Yeni Parti’nin Doğu ve Güneydoğu teşkilatları ile bölgedeki seçmen tabanında rahatsızlığa yol açtı.

DEM Parti’nin, Özgür Özel’e kararını yeniden değerlendirme çağrısının ardından Yeni Parti liderinden “Kimse bizi kendi kurdukları planın bir parçası olmaya zorlamasın. İktidarın gittiği yol yol değildir. Kimse bizi Erdoğan’ın yanına davet etmesin” açıklaması geldi.

Bu sözlere cevap veren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Yeni Parti, eski siyasal ve toplumsal gerilimlerin devam etmesinden yana olamaz. Böyle bir siyaset izlerse kendisine Yeni Parti demesin. Gerçek ve güçlü muhalefet, barıştan kaçan değil, barışa koşan muhalefettir. Yeni Parti’nin yapması gereken bu sürecin dışında kalmak değil, içinde yer alarak etkileyen ve yönlendiren temel bir aktör olmaktır” dedi.

Öte yandan kulislerde, Özgür Özel’in kararının ardından DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisindeki muhtemel başkan vekilliği seçiminde kendi adayını çıkaracağı konuşuluyor. Yaşanan gelişmeler, ‘Kent Uzlaşısı’nın fiilen sona erdiği yorumlarını da beraberinde getirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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