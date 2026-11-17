Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Adana ziyaretinde Zeydan Karalar'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karalar'ın kendisini karşılamadığını ve uğurlamadığını söyleyen Özel, "Bize vefanın sadece semt olduğuna inandırmaya çalıştı" dedi.

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Konya Ereğli Cezaevi'nde Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve iki başkan yardımcısı ile Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu ziyaret etti. Ardından Adana'ya geçen Özel, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören, görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın trafik kazası geçiren kardeşi Caner Aydar'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

"HEPİMİZ ONUN İÇİN DUA EDİYORUZ"

Caner Aydar'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Özel, kazanın ardından hastanede yoğun bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Kadir Aydar'ın zor süreçlerinde ailesinin yanında olduğunu hatırlatan Özel, "Benim şahsen de siyasi yolculuğumda Adana'daki ilk yol arkadaşlarımdan bir tanesidir. Kadir Başkanımızın da zorlu süreçlerinde, kardeşi Caner'in ve bütün ailesinin yanında olarak, ailesini ayakta tutmak ve en çok bizimle irtibatta olmak için gösterdiği gayrete bütün Türkiye'de hepimiz şahit olmuştuk. Bu zor günde hepimiz onun için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNDEKİ BELEDİYE BAŞKANLARINI ZİYARET ETTİ

Hastane ziyaretinin ardından Kürkçüler ve Suluca cezaevlerine giden Özel, burada tutuklu bulunan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile görüştü.

Özel, daha sonra Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın ailesini ziyaret etti.

ZEYDAN KARALAR'A "VEFA" SÖZLERİYLE YÜKLENDİ

Adana'daki ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Özel, görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile yaşadığı sürece ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Karalar gözaltına alındığında Adana'ya gelerek kendisine destek verdiğini belirten Özel, Silivri Cezaevi'nde de düzenli olarak ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Özgür Özelden Zeydan Karalara sitem! Biz sahip çıktık ama...

Özel, "Biz Zeydan Karalar'a sahip çıktık. İki haftada bir Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyaret ettik. Serbest kaldı, şehrinde karşıladık. Daha sonrasında Zeydan Başkan biz geldiğimizde karşılamadı, uğurlamadı, başka işler yaptı. Kendince bir yol seçti ve bize vefanın sadece semt olduğuna inandırmaya çalıştı" dedi.

Vefanın bir semtten ibaret olmadığını dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama biz vefanın bir semt olduğuna inanmıyoruz. Vefanın en kıymetli insan duygusu olduğuna inanıyoruz. İnsanlar vefasızlık yapanları da vefalı davrananları da bilirler. Tarih korkanları, teslim olanları ya da susanları, kıyıda kalanları da yazar, vefa gösterenleri de yazar, vefasızlık edenleri de yazar."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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