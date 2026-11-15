Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in delegelerin onayına sunacağı 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listesi belli oldu.

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14–15 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı’nın ilk gününde tek aday olan Özgür Özel yeniden genel başkan seçilmişti. Çalışma ve hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi onaylanmıştı.

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde ise Özgür Özel'in 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi belli oldu ve seçim süreci başladı.

Yeni Parti’de PM ve YDK listesi belli oldu! Delegelerin onayına sunulacak

PM VE YDK LİSTESİ ONAYA SUNULACAK

Kurultaya kayıtlı bin 202 delege, blok liste usulüyle yapılacak seçimlerde PM ve YDK'nin asıl ve yedek üyelerini belirleyecek. Ardından, 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi delegelerin onayına sunulacak.

Yeni Parti’de PM ve YDK listesi belli oldu! Delegelerin onayına sunulacak

PM ÜYE SAYISI 160'A ÇIKARILDI

Yeni Parti Kurucular Kurulu toplantısında alınan kararla daha önce 80 olan PM üye sayısı 150'ye çıkarılmıştı. Kurucular Kurulu tarafından genel başkana verilen yetki doğrultusunda PM üye sayısı 10 kişi daha artırılarak 160'a yükseltildi. Artışın, politika geliştirme grubuna yönelik yoğun talep nedeniyle yapıldığı belirtildi.

Yeni Parti’de PM ve YDK listesi belli oldu! Delegelerin onayına sunulacak

PM bünyesinde 80 kişilik yasama grubu, 40 kişilik örgüt grubu ve 40 kişilik politika geliştirme grubu oluşturulması planlandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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