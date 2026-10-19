Altın haftaya yükselişle başladı! Piyasanın odağında 3 kritik gelişme!

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı TSİ 06:05 itibarıyla 4.177 dolardan ve gram altın 6.654 TL’den yeni haftaya başlıyor. Fiyatlarda, cuma kapanışına göre sınırlı da olsa yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. ABD Merkez Bankasından ekim ayında faiz artışı beklentisinin gerilemesi, tahvil getirilerinin düşüşe geçmesi ve Orta Doğu’nun yanı sıra Rusya-Ukrayna hattında da jeopolitik risklerin artması, sarı metali destekliyor.

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Küresel piyasalarda geçen hafta yüzde 0,7 değer kaybeden 4.165 dolardan kapanış yapan altının ons fiyatı, yeni haftaya ılımlı bir başlangıç yaptı. TSİ 06:05 itibarıyla ons 4.177 dolardan fiyatlanırken; spot piyasada işlem gören gram altın da 6.654 TL'den güne başladı.

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına yönelik beklentiler, yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerle birlikte tahvil getirilerinin gerilemesi ve jeopolitik riskler, yeni haftada altın fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

FED Başkanı Kevin Warsh

FED'DEN SİNYALLER

Altın fiyatlarını destekleyen gelişmelerin başında, FED Başkanı Kevin Warsh'ın cuma günü Bangkok'ta yaptığı açıklamalar geldi. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları kapsamında konuşan Warsh, eylül ayındaki faiz kararından bu yana ekonomik görünümün genel olarak beklentiler doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Para politikasına ilişkin yeni bir sıkılaşma sinyali vermeyen Warsh, yılın geri kalanındaki toplantılarda alınacak kararları önceden değerlendirmediğini vurguladı. Bu açıklamalar, piyasada ekim ayında faiz artırımı yapılacağına ilişkin beklentileri zayıflattı.

FAİZ BEKLENTİLERİ

ABD'de eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle yükselen faiz artırımı ihtimali, Warsh'ın açıklamalarının ardından yeniden geriledi. Piyasalarda Fed'in 27-28 Ekim tarihlerindeki toplantısında faizleri sabit tutacağı beklentisi yaklaşık yüzde 84 seviyesinde fiyatlanıyor. Faizlerin yükselmesi, getirisi olmayan altının elde tutma maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor. Faiz artırım ihtimalinin zayıflaması ise dolar ve tahvil getirileri üzerinden altına destek sağlayabiliyor. Bununla birlikte, enflasyonun yüksek seyretmesi Fed'in sonraki toplantılarda daha sıkı bir politika izleyebileceği ihtimalini gündemde tutuyor.

TAHVİL GETİRİLERİ

Bu arada büyük teknoloji şirketlerinin yüksek harcamalarının kârlılığa ne ölçüde yansıyacağına ilişkin endişeler, küresel hisse senedi piyasalarında geçen hafta satış baskısını artırmıştı. Risk iştahının zayıflamasıyla birlikte yatırımcılar tahvile yöneldi. Hafta başında ABD 10 yıllık tahvil getirisi 5,06'ya kadar geriledi. Tahvil getirilerin gerilemesi, altın açısından olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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JEOPOLİTİK RİSKLER

Piyasada dikkatler bir yandan jeopolitik risklerde... Orta Doğu'da gerilimler ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri, enerji arzına ilişkin kaygıları canlı tutuyor. Son olarak bir tankerin Hürmüz Boğazı'nda mayına çarptığı bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşının enerji altyapısı ve petrol sevkiyatı üzerindeki etkileri de yakından izleniyor. Rusya'nın St. Petersburg çevresindeki stratejik tesislerine yönelik son Ukrayna saldırıları, çatışmanın, enerji arzı açısından doğurabileceği riskleri yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişmeler, piyasalarda jeopolitik belirsizliği artırarak altında "güvenli liman" talebini destekleyebiliyor.