‘İkinci baskı altın’a dikkat! Kuyumculardan, “ayar ve gramajı düşük ürünler piyasada” uyarısı

Piyasada daha düşük fiyata satışa sunulan ‘ikinci baskı altın’ların son dönemde yayılmaya başladığını belirten Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, orijinalinden ayırt edilmesinin zorluğundan dolayı tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

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Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, Darphane dışında, yetkisiz atölyelerde orijinaline benzer kalıplarla basılan ‘ikinci baskı altın’, çeyrek, yarım veya Cumhuriyet altınına ilişkin uyarılarda bulundu. Darphane dışında altın basımı ve piyasaya sürülmesinin kanunen yasak olduğunu vurgulayan Sönmez, ikinci baskı altında ayar düşüklüğü riskinin bulunduğunu söyledi. Sönmez, görünüş olarak orijinaline çok benzese de ayar veya gramajda düşüklük olabildiği için kuyumcuların bu durumu bozdurma sırasında fark edebildiğini veya altını değerinin altında satın alabildiğini belirterek, “Bu şekilde basılan altınların detayları genellikle Darphane basımına göre daha az net veya pürüzlü olur ancak bunu çoğunlukla uzman kuyumcular hassas ayar cihazlarıyla fark edebilir. İkinci basım altınların ayarı düşük olduğu için baskı sırasında Atatürk figürü ve diğer yazılar net çıkmayabilir. Bu bir kanıt olabilir. Ayrıca ürünün sertliği de bunu gösterebilir ancak bunu vatandaş ayırt edemeyebilir” dedi.



‘TASFİYE FONLARI’ YARIYA DÜŞTÜ

45 bin yatırımcıya 40 milyar TL ödendi

Altıncı defa toplanan Fon Koordinasyon Kurulu, yatırım fonlarının tasfiye süreci ve sermaye piyasalarına yönelik yeni düzenleme taslağını ele aldı. Ardından yapılan açıklamada, birçok yeni tedbiri içeren Kanun Teklifi’nin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacağı bildirildi. A1 Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy yönetimindeki 66 fonda 45 bini aşkın kişiye toplam 40,8 milyar liralık ayni ve nakdi tasfiye işleminin tamamlandığı da aktarıldı. Böylelikle tasfiye sürecindeki fon sayısı 131’den 65’e geriledi.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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