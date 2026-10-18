Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Ekonomi

2008 krizini önceden bilmişti, şimdi altını işaret etti! Dünyaca ünlü ekonomistten dikkat çeken sözler

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
2008 krizini önceden bilmişti, şimdi altını işaret etti! Dünyaca ünlü ekonomistten dikkat çeken sözler

2008 küresel finans krizini öngörmesiyle tanınan ekonomist Nouriel Roubini,  Dubai’de katıldığı SuperReturn konferansında küresel ekonominin geleceğine ilişkin değerlendirmeler yaptı. 

Piyasaları bekleyen temel tehditleri sıralayan ünlü finansçı, altın, Bitcoin, yapay zekâ balonları ve tırmanan küresel borç stokuna dair çarpıcı mesajlar verdi.   

2008 krizini önceden bilmişti, şimdi altını işaret etti! Dünyaca ünlü ekonomistten dikkat çeken sözler

"HAYALİ ALTIN DEĞİL, GERÇEK ALTIN ALIN"

Yıllardır kripto varlıklara mesafe koyan tavrını sürdüren Roubini, dijital varlıkların taşıdığı yüksek oynaklığa parmak bastı. 

Dünyanın jeopolitik kırılmalardan geçtiği bir dönemde yatırımcıların portföylerinde altına daha fazla yer açması gerektiğini belirten uzman ekonomist, duruma şu sözlerle açıklık getirdi:

"Bazı finansal krizler ve jeopolitik çalkantılar göz önüne alındığında, altına ağırlık vermek son derece akıllıca bir hamle. Geçtiğimiz yıl reel altın %60 değer kazanırken, 'dijital altın' yaftası yapıştırılan Bitcoin %5 eridi. Bu yüzden dalgalanma krizleriyle boğuşan dijital hayaller yerine somut ve gerçek altına yatırım yapmayı tercih ediyorum"

2008 krizini önceden bilmişti, şimdi altını işaret etti! Dünyaca ünlü ekonomistten dikkat çeken sözler

YAPAY ZEKÂDA DÜZELTME KAPIDA 

Piyasalardaki yapay zekâ çılgınlığını da mercek altına alan Roubini, henüz kâr açıklamayan bazı teknoloji firmalarının değerlemelerinde aşırılıklar görüldüğünü kabul etti. 

Bu durumun hisse fiyatlarında bir miktar geri çekilmeye (düzeltmeye) yol açabileceğini ifade eden ünlü isim, buna rağmen 2000'lerin başında yaşanan felaket boyutundaki Dot-com balonunun tekrarlanmayacağını söyledi. 

2008 krizini önceden bilmişti, şimdi altını işaret etti! Dünyaca ünlü ekonomistten dikkat çeken sözler

 Roubini’ye göre bugünkü teknoloji devleri, arkalarında trilyon dolarlık devasa gelirler ve kârlılıklar bulundurduğu için olası bir geri çekilme sınırlı kalacak.

2008 krizini önceden bilmişti, şimdi altını işaret etti! Dünyaca ünlü ekonomistten dikkat çeken sözler

KÜRESEL BORÇ DAĞI VE TIRMANAN FAİZLER

Küresel ekonominin üzerindeki en büyük karabulutun kamu ve özel sektör borçları olduğunu vurgulayan duayen ekonomist, devletlerin bütçe açıklarına dikkat çekti. Birkaç yıl öncesine kadar sıfır seviyesinde gezen tahvil getirilerinin bugün %4-5 bandına çıkmasının, borçlanma maliyetlerini uçurduğunu hatırlattı.

2008 krizini önceden bilmişti, şimdi altını işaret etti! Dünyaca ünlü ekonomistten dikkat çeken sözler

Roubini ayrıca ABD ile Çin arasındaki rekabetin yönetilebilir bir düzeyde tutulmasının küresel ekonomi açısından önemli olduğunu vurguladı. Teknolojik yeniliklerin sağladığı fırsatların devam ettiğini belirten ekonomist, buna rağmen yatırımcıların finansal ve jeopolitik riskleri göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

İLGİLİ HABERLER
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.