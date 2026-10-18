2008 krizini önceden bilmişti, şimdi altını işaret etti! Dünyaca ünlü ekonomistten dikkat çeken sözler

"HAYALİ ALTIN DEĞİL, GERÇEK ALTIN ALIN"

Yıllardır kripto varlıklara mesafe koyan tavrını sürdüren Roubini, dijital varlıkların taşıdığı yüksek oynaklığa parmak bastı.

Dünyanın jeopolitik kırılmalardan geçtiği bir dönemde yatırımcıların portföylerinde altına daha fazla yer açması gerektiğini belirten uzman ekonomist, duruma şu sözlerle açıklık getirdi:

"Bazı finansal krizler ve jeopolitik çalkantılar göz önüne alındığında, altına ağırlık vermek son derece akıllıca bir hamle. Geçtiğimiz yıl reel altın %60 değer kazanırken, 'dijital altın' yaftası yapıştırılan Bitcoin %5 eridi. Bu yüzden dalgalanma krizleriyle boğuşan dijital hayaller yerine somut ve gerçek altına yatırım yapmayı tercih ediyorum"