2008 krizini önceden bilmişti, şimdi altını işaret etti! Dünyaca ünlü ekonomistten dikkat çeken sözler
2008 küresel finans krizini öngörmesiyle tanınan ekonomist Nouriel Roubini, Dubai’de katıldığı SuperReturn konferansında küresel ekonominin geleceğine ilişkin değerlendirmeler yaptı.
Piyasaları bekleyen temel tehditleri sıralayan ünlü finansçı, altın, Bitcoin, yapay zekâ balonları ve tırmanan küresel borç stokuna dair çarpıcı mesajlar verdi.
"HAYALİ ALTIN DEĞİL, GERÇEK ALTIN ALIN"
Yıllardır kripto varlıklara mesafe koyan tavrını sürdüren Roubini, dijital varlıkların taşıdığı yüksek oynaklığa parmak bastı.
Dünyanın jeopolitik kırılmalardan geçtiği bir dönemde yatırımcıların portföylerinde altına daha fazla yer açması gerektiğini belirten uzman ekonomist, duruma şu sözlerle açıklık getirdi:
"Bazı finansal krizler ve jeopolitik çalkantılar göz önüne alındığında, altına ağırlık vermek son derece akıllıca bir hamle. Geçtiğimiz yıl reel altın %60 değer kazanırken, 'dijital altın' yaftası yapıştırılan Bitcoin %5 eridi. Bu yüzden dalgalanma krizleriyle boğuşan dijital hayaller yerine somut ve gerçek altına yatırım yapmayı tercih ediyorum"
YAPAY ZEKÂDA DÜZELTME KAPIDA
Piyasalardaki yapay zekâ çılgınlığını da mercek altına alan Roubini, henüz kâr açıklamayan bazı teknoloji firmalarının değerlemelerinde aşırılıklar görüldüğünü kabul etti.
Bu durumun hisse fiyatlarında bir miktar geri çekilmeye (düzeltmeye) yol açabileceğini ifade eden ünlü isim, buna rağmen 2000'lerin başında yaşanan felaket boyutundaki Dot-com balonunun tekrarlanmayacağını söyledi.
Roubini’ye göre bugünkü teknoloji devleri, arkalarında trilyon dolarlık devasa gelirler ve kârlılıklar bulundurduğu için olası bir geri çekilme sınırlı kalacak.
KÜRESEL BORÇ DAĞI VE TIRMANAN FAİZLER
Küresel ekonominin üzerindeki en büyük karabulutun kamu ve özel sektör borçları olduğunu vurgulayan duayen ekonomist, devletlerin bütçe açıklarına dikkat çekti. Birkaç yıl öncesine kadar sıfır seviyesinde gezen tahvil getirilerinin bugün %4-5 bandına çıkmasının, borçlanma maliyetlerini uçurduğunu hatırlattı.
Roubini ayrıca ABD ile Çin arasındaki rekabetin yönetilebilir bir düzeyde tutulmasının küresel ekonomi açısından önemli olduğunu vurguladı. Teknolojik yeniliklerin sağladığı fırsatların devam ettiğini belirten ekonomist, buna rağmen yatırımcıların finansal ve jeopolitik riskleri göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.