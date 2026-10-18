Çeyrek altın diye bunu almayın! Gerçeğiyle arasında 10 bin TL fark var
Kuyumcu vitrinlerini süsleyen ve ilk bakışta çeyrek altından ayırt edilemeyen 14 ayar "pul altınlar" piyasaya sürüldü. Gerçek çeyrek altın 11 bin lira sınırındayken, 1.000 liraya satılan bu altın için uzmanlar 'alırken dikkat edin' uyarısında bulunuyor.
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, tüketicilerin bütçelerine uygun alternatiflere yönelmesine neden oluyor. Gram ve yarım gram altının ardından piyasada çeyrek altın görünümündeki farklı ürünler de alıcı buluyor.
Bunlardan biri olan 14 ayar 'pul altın', dış görünüşüyle gerçek çeyrek altına benzemesine rağmen hem altın oranı hem de fiyatı bakımından önemli farklılıklar taşıyor.
GERÇEK ÇEYREK ALTINLA AYNI
ATV Haber'in haberine göre kuyumcularda satılan 14 ayar pul çeyrek altınların, toptancılar tarafından üretildiği ve yaklaşık 1.000 liraya satıldığı belirtiliyor.
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Darphane tarafından basılan standart çeyrek altınlardan farklı olan bu ürünler, daha çok aksesuar niteliği taşıyor.
Kuyumcuların verdiği bilgilere göre, 22 ayar gerçek çeyrek altının fiyatı yaklaşık 11 bin lira seviyesindeyken benzer görünüme sahip 14 ayar pul altın 1.000 liradan alıcı bulabiliyor.
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ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Uzmanların uyarısına göre, çeyrek altın satın almak isteyen tüketicilerin yalnızca ürünün görünümüne ve fiyatına odaklanmaması gerekiyor. Altının ayarı, üreticisi ve niteliği hakkında kuyumcudan açık bilgi alınması, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesine yardımcı olabilir.
Gerçek çeyrek altınla 14 ayar pul altın arasındaki farkın yalnızca fiyatla sınırlı olmadığına dikkat çeken kuyumcular, tüketicilerin satın aldıkları ürünün özelliklerini öğrenmeden işlem yapmamaları gerektiğini vurguluyor.