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Piyasada "ikinci baskı" altın tuzağı! Aman dikkat: Bozdururken büyük şok yaşayabilirsiniz

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Piyasada
Başlık ResmiPiyasada "ikinci baskı" altın tuzağı! Aman dikkat: Bozdururken büyük şok yaşayabilirsiniz

Darphane haricindeki yetkisiz atölyelerde üretilen ve piyasada daha düşük fiyata satışa sunulan "ikinci baskı" altınların son dönemde yayılmasıyla ilgili uzmanından uyarı geldi. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, bu ürünlerin baskı detaylarındaki pürüzler ve düşük ayar sebebiyle bozdurma aşamasında değer kaybettiğini belirtti. Sönmez, tüketicilerin mağdur olmaması için kurumsal kuyumcuları tercih etmelerini ve alışverişlerinde mutlaka fiş veya fatura almalarını vurguladı.

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Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, Darphane dışında, yetkisiz atölyelerde orijinaline benzer kalıplarla basılan ikinci baskı altın, çeyrek, yarım veya Cumhuriyet altınına ilişkin uyarılarda bulundu.

AYAR DÜŞÜKLÜĞÜ RİSKİ VAR

Darphane dışında altın basımı ve piyasaya sürülmesinin kanunen yasak olduğunu vurgulayan Sönmez, ikinci baskı altında ayar düşüklüğü riskinin bulunduğunu söyledi.

"ATATÜRK FİGÜRÜ VE DİĞER YAZILAR NET ÇIKMAYABİLİR"

Sönmez, görünüş olarak orijinaline çok benzese de ayar veya gramajda düşüklük olabildiği için kuyumcuların bu durumu bozdurma sırasında fark edebildiğini veya altını değerinin altında satın alabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu şekilde basılan altınların detayları genellikle Darphane basımına göre daha az net veya pürüzlü olur ancak bunu çoğunlukla uzman kuyumcular hassas ayar cihazlarıyla fark edebilir. İkinci basım altınların ayarı düşük olduğu için baskı sırasında Atatürk figürü ve diğer yazılar net çıkmayabilir. Bu bir kanıt olabilir. Ayrıca ürünün sertliği de bunu gösterebilir ancak bunu vatandaş ayırt edemeyebilir."

ALTININ FİŞİ UNUTULMAMALI

Sönmez, altın alınırken dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Altın alırken mağduriyet yaşamamak adına güvenilen, kurumsal ve köklü kuyumcuları tercih etmenizi öneriyoruz. Altın alan vatandaşlarımızın firmanın kendi kutusu olmasına, kurdelesinde isim yazmasına veya küçük etiketlerinin bulunmasına dikkat etmeleri gerekir. Ayrıca altının fiş ya da fatura gibi belgelerini almayı unutmamaları büyük önem taşıyor."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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