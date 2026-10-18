İslam Memiş "Bu fiyatları tekrar görmek zor" dedi ve ekledi: "Bu yıl benim için toplama yılı"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcıların dikkatini çekecek açıklamalarda bulundu.
Son dönemde yaşanan fiyat hareketlerini yorumlayan Memiş, mevcut seviyelere ilişkin çarpıcı bir öngörüde bulunurken 2027 ve 2028 yıllarını işaret etti.
Önümüzdeki süreçte nasıl bir strateji izleyeceğini de açıklayan Memiş, hangi yatırım aracını daha avantajlı gördüğünü ve uzun vadeli beklentilerini paylaştı.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMCISINA KRİTİK MESAJ
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, GDH'ın YouTube kanalında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları yorumlayan Memiş, özellikle uzun vadeli yatırım yapanlara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
2027 ve 2028 yıllarına ilişkin beklentilerini paylaşan Memiş, mevcut fiyat hareketlerini nasıl değerlendirdiğini ve kendi yatırım stratejisini anlattı.
"2026 YILI BENİM İÇİN BİR TOPLAMA YILI"
Altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisini koruduğunu belirten İslam Memiş, 2026 yılını uzun vadeli yatırım açısından bir hazırlık dönemi olarak gördüğünü söyledi.
Kendi stratejisinde fiyatlardan çok biriktirdiği miktara odaklandığını vurgulayan Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"2026 yılı genel itibarıyla benim için bir toplama yılı. Yani fiyata değil, miktara bakıyorum. Burada yıl sonuna kadar da topla, topla, topla; 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yap modelinde bir stratejim var. Bu stratejime, planlamama sadık bir şekilde yoluma devam ediyorum."
"BU FİYATLARI TEKRAR GÖRMEK BİRAZ ZOR GİBİ DURUYOR"
Değerli metallerde yaşanan fiyat baskısına ve düşüşlere dikkat çeken İslam Memiş, mevcut seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar açısından fırsatlar sunduğunu düşündüğünü belirtti.
Özellikle 2027 ve 2028 yıllarına hazırlık yapan yatırımcılar için bu dönemin önemli olduğunu savunan Memiş, "Değerli metaller tarafındaki bu baskılanma, bu düşüş trendi özellikle 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yapan yatırımcılar için de güzel fırsatlar sunuyor. Yani bu fiyatları tekrar görmek biraz zor gibi duruyor" değerlendirmesinde bulundu.
ALTINDA 4 BİN 200 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT ÇEKTİ
ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği değerlendiren Memiş, ons altının ilk etapta 4 bin 80 dolar seviyesine kadar gerilediğini, ardından yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.
Altının kısa sürede yaklaşık 100 dolarlık yükseliş gösterdiğine dikkat çeken Memiş, ons fiyatının 4 bin 190 doları gördüğünü ve haftayı 4 bin 165 dolar seviyesinde tamamladığını aktardı.
Ons altında 4 bin ile 4 bin 200 dolar arasındaki fiyat bandına işaret eden Memiş, altının bu aralıktan fazla uzaklaşmak istemediğini belirtti.
"ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİMİ KORUYORUM"
Küresel ekonomideki belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisine değinen İslam Memiş, değerli metalde yükseliş yönlü beklentisinin devam ettiğini söyledi.
Altının gerçek anlamda büyük bir savaş, ekonomik kriz ya da yüksek belirsizlik senaryosunu henüz tam olarak fiyatlamadığını savunan Memiş, olumsuz gelişmeler karşısında altının ilk tepkisinin yukarı yönlü olabileceğini ifade etti.
"O yüzden yükseliş yönlü beklentimi ben hâlen koruyorum" diyen Memiş, küresel risklerin fiyatlamalar açısından önemini koruduğunu vurguladı.
GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞ! 55 DOLAR SEVİYESİNİ GÖRDÜ
Gümüş piyasasındaki gelişmeleri de değerlendiren Memiş, son dönemde gümüşün altına kıyasla daha olumsuz bir performans sergilediğini anlattı.
Altın-gümüş rasyosunun 74 seviyesine kadar yükseldiğini belirten Memiş, bu süreçte gümüşün ons fiyatının 55 dolara kadar gerilediğini, ardından toparlanarak haftayı 57 dolar seviyesinde tamamladığını söyledi.
Memiş'e göre yaşanan fiyat hareketleri, iki değerli metal arasındaki performans farkını yeniden gündeme getirdi.
ALTIN MI, GÜMÜŞ MÜ DAHA AVANTAJLI?
Yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan birinin altın ile gümüş arasında hangisinin daha avantajlı olduğu olduğunu belirten İslam Memiş, iki değerli metalin fiyat performanslarını karşılaştırdı.
Gümüşün son dönemde altına kıyasla daha fazla değer kaybettiğini ifade eden Memiş, bu nedenle haftalık bazda gümüşün daha avantajlı bir fiyatlama içerisinde olduğunu düşündüğünü söyledi.
Memiş, 2027 ve 2028 yıllarında gümüşün altına kıyasla daha iyi bir performans sergilemesini beklediğini belirterek uzun vadeli beklentisini paylaştı.
"2026 GÜMÜŞÜN ŞAMPİYONLUK YILI DEĞİL"
Gümüşün geçmiş yıllardaki performansına değinen İslam Memiş, 2025 yılında gümüşün güçlü bir yükseliş sergilediğini, ancak 2026 yılı için aynı beklentiyi taşımadığını ifade etti.
Memiş, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"2026 yılı içinde demiştim ki bu yıl gümüş şampiyon olamayacak. Mesela nasıl 2025 yılında gümüşü şampiyon ilan etmiştik ve şampiyon olmuştu. Bu yıl gümüş yılı değil, yani şampiyon olamaz ama bu yıl gümüş toplama yılı."
Gümüşteki mevcut fiyatlamaları uzun vadeli yatırım stratejisi çerçevesinde değerlendirdiğini belirten Memiş, 2027 ve 2028 yıllarında daha olumlu bir görünüm beklediğini söyledi.
GÜMÜŞ İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILI İŞARET ETTİ
Gümüşün gelecekte altının yerini alıp alamayacağı yönündeki soruyu da cevaplayan İslam Memiş, gümüşün endüstriyel kullanım alanlarının önemine dikkat çekti.
Dünyanın gümüşe olan ihtiyacının artacağını düşündüğünü belirten Memiş, altın-gümüş rasyosunun yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Gümüşün uzun vadede altına kıyasla ucuz kaldığını savunan Memiş, önümüzdeki 5 yıllık dönemde gümüşü altından daha güçlü gördüğünü ifade etti.
Memiş ayrıca, son 5 yıllık performans karşılaştırmasında gümüşün altından daha yüksek getiri sağladığını dile getirdi.