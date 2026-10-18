İslam Memiş "Bu fiyatları tekrar görmek zor" dedi ve ekledi: "Bu yıl benim için toplama yılı"

ALTIN MI, GÜMÜŞ MÜ DAHA AVANTAJLI?

Yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan birinin altın ile gümüş arasında hangisinin daha avantajlı olduğu olduğunu belirten İslam Memiş, iki değerli metalin fiyat performanslarını karşılaştırdı.

Gümüşün son dönemde altına kıyasla daha fazla değer kaybettiğini ifade eden Memiş, bu nedenle haftalık bazda gümüşün daha avantajlı bir fiyatlama içerisinde olduğunu düşündüğünü söyledi.

Memiş, 2027 ve 2028 yıllarında gümüşün altına kıyasla daha iyi bir performans sergilemesini beklediğini belirterek uzun vadeli beklentisini paylaştı.