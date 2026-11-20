Ons altın fiyatı TSİ 06:15 itibarıyla 3.521 doları gördü ve Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi test etti. Haftalık kayıp %9’u aştı. Böylece altın, son 8 ayın en sert haftalık değer kaybına koşuyor. Doların küresel piyasalardaki gücüne dikkat çeken ünlü stratejist Ole Hansen, “Altında kalıcı toparlanma için enflasyonun, reel getirilerin ve dolar fonlama baskılarının hafiflemeye başladığına dair kanıtlara ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

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Altın fiyatlarında satış baskısı hız kesmeden devam ederken, haftanın son işlem gününde yeni bir dip seviye test edildi. Küresel piyasalarda ons altın TSİ 06:15 itibarıyla 3.521 dolara kadar gerileyerek, Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Ons altında haftalık kayıp ise yüzde 9’u aştı. Bu düşüşün korunması halinde, altın fiyatlarında son 8 ayın en sert haftalık gerilemesi kaydedilmiş olacak. Ons altında son olarak 16 Mart ile başlayan haftada yüzde 10,5'lik düşüş yaşanmıştı.

ABD Merkez Bankasının (FED) kış aylarında birden fazla faiz artışına gidebileceği yönündeki beklentilerin güçlenmesi, dolar endeksinin 104 seviyesine yaklaşması ve piyasalarda artan likidite ihtiyacı, altın üzerindeki satış baskısının başlıca sebepleri arasında gösteriliyor.

Altında 8 ayın en sert düşüşü! Ünlü stratejistten yükseliş için 3 şart

‘UZUN VADEDE OLUMLUYUZ’

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen “Mevcut zayıflığa rağmen altın için uzun vadeli görünümümüz olumlu olmaya devam ediyor. Merkez bankası alımları, rezerv çeşitlendirmesi, jeopolitik belirsizlik ve batı ekonomilerinin uzun vadeli mali görünümüne ilişkin endişeler, altında yapısal talebin önemli bir kaynağı olmaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının üçüncü çeyrekte 321 ton altın satın aldığını ve 2026 yılının ilk dokuz ayındaki toplam alımların 675 tona ulaştığını tahmin ederek, piyasa oynaklığına rağmen resmi sektör talebinin devamlılığını gösteriyor” dedi.

‘LİKİDİTE İHTİYACINA DİKKAT’

Ancak altındaki yapısal talebin “koşulsuz bir fiyat tabanı” olarak algılanmaması gerektiğini de aktaran Hansen “Merkez bankaları, özellikle artan enerji ithalat faturaları veya artan dış finansman gereksinimleriyle karşı karşıya kalan gelişmekte olan ekonomilerde, dolar likiditesinin daralmasından muaf değil. Bu tür baskılar, alımları geçici olarak azaltabilir veya bazı durumlarda likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın satışlarını tetikleyebilir” uyarısında da bulundu.

Altında 8 ayın en sert düşüşü! Ünlü stratejistten yükseliş için 3 şart

‘YAPISAL TALEP, BASKIYI HAFİFLETİYOR’

Altındaki yapısal talebin, FED'in sıkılaştırma döngüsü boyunca aşağı yönlü etkileri hafifletmeye yardımcı olabileceğine de değinen Hansen “Nihayetinde ise muhtemelen 2027 ortalarından sonlarına doğru parasal gevşemeye doğru bir geçiş, talebin toparlanması için gerekli şartları sağlayabilir. Daha düşük reel getiriler, daha az baskın bir dolar ve yatırımcıların mali sürdürülebilirlik ve parasal güvenilirliğe yeniden odaklanması, nihayetinde altının portföy çeşitlendirici ve uzun vadeli makroekonomik risklere karşı korunma aracı olarak cazibesini yeniden kazandırabilir” dedi.

TOPARLANMA İÇİN 3 ŞART

Şimdilik doların baskın güç olmaya devam ettiğini vurgulayan Hansen “Altın ve gümüş, RSI ve 200 günlük hareketli ortalamalarına olan uzaklık gibi parametrelere göre zaten aşırı satılmış olabilir. Ancak sürdürülebilir bir toparlanma, cazip değerlemelerden daha fazlasını gerektiriyor. Enflasyonun, reel getirilerin ve dolar fonlama baskılarının nihayet hafiflemeye başladığına dair kanıtlara ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.