Altında tamam mı devam mı? Ünlü stratejist yükseliş için kritik seviyeleri açıkladı

Altın fiyatlarında belirsizlik devam ederken, Saxo Bank Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen'den önemli bir değerlendirme geldi. Altında yükselişin garanti olmadığını belirten Hansen, yukarı yönlü hareket için aşılması gereken kritik seviyeleri açıkladı.

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Altın piyasasında yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) son kararının ardından para politikasının geleceğine odaklandı. Faiz beklentileri, yüksek enerji fiyatlarının enflasyona etkisi, tahvil getirileri ve doların seyri, altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Saxo Bank Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen'in değerlendirmesine göre altın, erken işlemlerde 4.036 dolara kadar geriledikten sonra sınırlı bir toparlanma gösterdi. Piyasada kısa vadeli satış baskısı ile uzun vadeli alımlar arasındaki mücadele, fiyatlarda belirgin bir yön oluşmasını zorlaştırıyor.

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ALTINDA 4.070 VE 4.230 DOLAR TAKİP EDİLECEK

Hansen, altın fiyatlarında teknik seviyelerin özellikle yukarı yönlü hareket açısından önem taşıdığına işaret etti. Buna göre 4.070 doların üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanması ve ardından 4.230 dolar direnç bölgesinin aşılması, altındaki toparlanmayı hızlandırabilir.

Hansen, "Ons altın 4.070 doların üzerinde sürdürülebilir bir kırılma, ardından daha önemli olan 4.230 dolar direnç bölgesini takip ederse, son haftalarda pozisyonlarını azaltan kaldıraçlı fonları alıcı tarafa geri döndürebilir ve kısa kapama ile yenilenen momentum alımları yoluyla bir toparlanmayı hızlandırabilir." dedi.

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ONS, 4 BİN DOLAR ALTINA DÜŞER Mİ?

Altında 4.000 doların altında yeni bir hareketin ihtimal dahilinde olduğunu belirten Hansen, olası düşüşlerde uzun vadeli yatırımcıların devreye girebileceğini düşünüyor.

Hansen, "Tersine, 4.000 ABD Doları'nın altında yenilenmiş bir hareketin dışlanamayacağı doğru olsa da, daha fazla zayıflığın Çinli alıcılar, merkez bankaları ve daha çekici seviyelerde altın biriktirmeye çalışan diğer uzun vadeli yatırımcıların talebini çekeceğine inanıyorum. Bu temel talep, aşağı yönlü hareketi sınırlamaya yardımcı olmalı, ancak zorla tasfiye dönemlerinde geçici fiyat aşımını önleyemeyebilir." ifadelerini kullandı.

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ALTINDA YÜKSELİŞ GARANTİ DEĞİL

Altının uzun vadeli görünümünü destekleyen unsurlar arasında portföy çeşitlendirme ihtiyacı ile mali ve jeopolitik risklere karşı korunma talebi bulunuyor. Buna karşılık yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi, yapay zekâ sektöründeki gelişmeler ve hisse senedi piyasalarında olası satış dalgaları, altın fiyatlarında dalgalanmayı artırabilir.

Hansen, altının yılın bu döneminde geçmiş yıllarda güçlü kazançlar elde etmiş olmasına rağmen mevsimsel eğilimlerin aynı performansın tekrarlanacağını garanti etmediğini vurguladı. Altının kısa vadeli yönünde Fed'in politikası, dolar ve tahvil getirilerinin yanı sıra küresel piyasalardaki risk iştahı da belirleyici olacak.