Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli maaşlarına yönelik iyileştirme mesajının ardından gözler yapılacak düzenlemeye çevrildi. Emeklilere yüzde 10-20 aralığında refah payı verilmesi, kök maaşlara kademeli artış yapılması ve ek sosyal desteklerin devreye alınması seçenekleri gündemde. Peki yüzde 10, 15 ve 20 oranındaki refah payının eklenmesiyle en düşük maaş kaç lira olacak? İşte detaylar...

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Emeklilerin gözü ocak zammında. Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından emekliler yapılacak düzenlemeyi heyecanla bekliyor. Peki emekli maaşlarına nasıl bir düzenleme yapılacak? Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem, yapılacak çalışmalara ilişkin detayları aktarırken, yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar devreye girecek olmasının ocakta yapılacak enflasyon artışıyla değil genel bir gelir artırıcı düzenleme olacağını gösterdiğini belirtti. Erden, masada Ocak ayında bir refah payı artışı olmasının da düşünüldüğünü kaydetti.

EMEKLİYE 10-20 PUAN REFAH PAYI

Emeklinin ocak zammının yüzde 10 civarında olması bekleniyor. Bu oranın üzerine 10-20 puan aralığında bir refah payı ekleneceği tahmin ediliyor.

Emekliye refah payı! En düşük maaş 30 bin lirayı aşabilir

REFAH PAYININ ETKİSİ

Emeklinin ocak zammının yüzde 10 olması durumunda 23 bin 552 liralık en düşük maaş 25 bin 907 liraya çıkacak. Bu rakama;

Bu rakama; Yüzde 5 refah payı eklenirse; en düşük maaş 27 bin 202 lira,

Refah payının yüzde 10 olması durumunda 28 bin 497 lira,

Refah payı yüzde 15 çıkarılırsa 29 bin 793 lira,

Yüzde 20 olması durumunda ise 31 bin 88 liraya çıkacak.

KÖK MAAŞ VE TABAN MAAŞ

Emeklilerin prim günleri ve prim ödemeleri arasındaki farkların azaltılması için kademeli seyyanen artış seçeneği gündeme gelebilir.

Kök maaşı düşük olan emeklilerin aylıkları Hazine desteğiyle en düşük emekli maaşına tamamlanıyor. Ancak taban maaşın biraz üzerinde aylık alanlar bu destekten yararlanamıyor. Kök maaşlara kademeli seyyanen artış yapılmasıyla bu farkın giderilmesi ve taban maaşın her altı ayda bir yeniden belirlenmesi ihtiyacının ortadan kaldırılması gündeme gelebilir.

EMEKLİLER İÇİN EK GELİR GETİRİCİ DÜZENLEMELER OLABİLİR Mİ?

Maaş düzenlemesi ve artışlarının dışında emekliler için bazı sosyal konular da gündeme gelebilir. Vatandaşlık maaşının kapsamına emeklilerin de alınması gündemdeydi. Bunun yanı sıra enerji ve gıda desteği, kira konut yardımı, çocuk desteği de gündeme gelebilir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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