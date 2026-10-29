Altında düşüş devam ediyor! Gram kritik seviyenin altında

Altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Dünü 6 bin 517 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, yeni günde ise 6 bin 465 liradan işlem görüyor.

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Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 517 liradan tamamlamıştı. Bu güne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla 6 bin 465 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 625 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 313 liradan satılıyor.

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FED FAİZİ SABİT BIRAKTI

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Kevin Warsh, karar sonrası yaptığı sözle yönlendirmede yüzde 2'lik enflasyon hedefinden taviz vermedi. Warsh'un, Bankanın art arda faiz artırmak zorunda olmadığına yönelik ılımlı mesajları varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 5 civarında kalmaya devam ederken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 102,2'de bulunuyor. Dolardaki değerlenme altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor. Altının onsu yüzde 1 düşüşle 4 bin 26 dolardan işlem görüyor.

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GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Öte yandan, Warsh'un para politikasında veri odaklı bir yaklaşım izleyeceklerini belirtmesinin ardından gözler, bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve büyüme verilerine çevrildi.

Özellikle çekirdek PCE verisinin ülkede enflasyonun seyri açısından bilgi sunması beklenirken, büyüme verisinde ekonomik aktivitenin durumuna ilişkin sinyaller aranacak.

Bunlara ek olarak bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi, Bankanın bugün 3 temel politika faizinde değişiklik yapmayacağı yönünde şekillendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurt içinde piyasalar kapalı. Analistler, yurt dışında ABD'de kişisel tüketim harcamaları, büyüme ve ECB'nin faiz kararının takip edileceğini belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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