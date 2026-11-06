Türkiye yılın ilk 9 ayında 59,4 tonluk külçe ve sikke altın alımıyla dünya üçüncülüğüne yükseldi. Mücevher talebinde ise 21,9 tonla altıncı sırada kaldı. Yatırım amaçlı fiziki altın talebi, takı ve ziynet talebini yaklaşık 3'e katladı! Rakamlar, Türkiye'de altının takı ve ziynet eşyası olmaktan çok, önemli bir tasarruf ve yatırım aracı olarak görülmeye başlandığını da ortaya koydu.

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Altın piyasasında Türkiye'nin talep profili dikkat çekici bir ayrışmaya işaret ediyor. 2026'nın ilk 9 ayında Türk tüketicisinin mücevher talebi 21,9 tonla sınırlı kalırken, yatırım amaçlı fiziki altın talebi 59,4 tona ulaştı. Böylece Türkiye, mücevher talebinde dünyada 6'ncı sırada yer alırken, külçe ve sikke altın talebinde 3'üncü sıraya yükseldi.

Rakamlar, Türkiye'de altının takı ve ziynet eşyası olmaktan çok, önemli bir tasarruf ve yatırım aracı olarak görüldüğünü ortaya koydu.

HİNDİSTAN VE ÇİN AÇIK ARA ÖNDE

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından açıklanan “Gold Demand Trends Q3 2026” verilerine göre, küresel mücevher talebinde ilk iki sırayı Hindistan ve Çin paylaşıyor. Hindistan, yılın ilk 9 ayında 241,1 tonluk talep ve yüzde 27'lik payla dünyanın en büyük mücevher pazarı oldu.

Çin ise 202,5 ton ve yüzde 23'lük payla ikinci sırada yer aldı. İki ülkenin toplam talebi 443,6 tona ulaşırken, küresel mücevher talebinin yaklaşık yarısını oluşturdu.

ABD, 56,1 ton ve yüzde 6'lık payla üçüncü sırada bulunurken, Suudi Arabistan 31,2 tonla dördüncü, Rusya 23,3 tonla beşinci oldu.

Türkiye ise 21,9 tonluk mücevher talebiyle altıncı sırada yer aldı. Küresel pazardaki payı ise yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

Altında tercihler değişti! Mücevheri bıraktık, külçe aldık

FİZİKİ YATIRIMDA ÜST SIRALARDA

Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri, yatırım amaçlı fiziki altın talebine bakıldığında daha dikkat çekici hale geliyor. WGC'nin külçe ve sikke altın kategorisindeki verilerine göre Çin, 393 tonluk taleple ilk sırada yer aldı. Küresel talebin yüzde 37'sini tek başına karşılayan Çin'i, 167,5 ton ve yüzde 16'lık payla Hindistan takip etti.

Türkiye, 59,4 tonluk talep ve yüzde 6'lık payla dünyanın en büyük üçüncü fiziki altın yatırım pazarı oldu. Endonezya 51,5 tonla dördüncü, ABD ise 40,8 tonla beşinci sırada yer aldı.

Bu tabloya göre Türkiye, fiziki yatırım amaçlı altın talebinde Endonezya ve ABD'yi geride bıraktı. Ayrıca Türkiye'nin 59,4 tonluk külçe ve sikke altın talebi, 21,9 tonluk mücevher talebinin yaklaşık 2,7 katına ulaştı.

Altında tercihler değişti! Mücevheri bıraktık, külçe aldık

ALTINDA İKİ FARKLI TERCİH

Veriler, Hindistan ve Çin'in hem mücevher hem de yatırım amaçlı fiziki altın piyasasında küresel talebin merkezinde bulunduğunu gösteriyor. Ancak iki ülkede de yatırım ve mücevher talebinin ağırlığı farklılaşıyor.

Hindistan, 241,1 tonluk mücevher talebiyle dünyanın en büyük pazarı olurken, 167,5 tonluk fiziki yatırım talebiyle ikinci sırada bulunuyor. Çin'de ise 393 tonluk külçe ve sikke talebi, 202,5 tonluk mücevher talebinin oldukça üzerine çıkıyor.

Türkiye'de de benzer şekilde yatırım amaçlı fiziki altın talebi mücevher talebinin belirgin biçimde üzerinde seyrediyor. Bu durum, altının Türkiye'de tasarruf tercihlerinde önemli bir yer tuttuğuna işaret ediyor.

YÜKSEK FİYAT ETKİSİ

WGC'nin 3 Kasım 2026 tarihli raporunda küresel altın piyasasına ilişkin dikkat çeken bir başka ayrıntı da yüksek fiyatların mücevher talebini baskılaması oldu. Dünya genelinde üçüncü çeyrek mücevher tüketimi yıllık bazda yüzde 17 gerileyerek 313 tona indi. Buna karşılık mücevher talebinin parasal değeri yüzde 2 artarak 43 milyar dolara yükseldi. Bu ayrışma, yüksek fiyat ortamında tüketicilerin daha az miktarda satın almasına rağmen fiyatların yüksek kaldığını ortaya koydu.