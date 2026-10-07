Tahminlerin altında kalan eylül enflasyonunun ardından Merkez Bankasından indirim beklentisi arttı. Bu beklentiler, TL’nin getirisine şimdiden yansımaya başladı. Geçen hafta başında katılma hesaplarında kampanyalarla birlikte yüzde 40’ın üzerinde seyreden oranlar, bu hafta yüzde 37 sınırına kadar çekildi. 750 bin TL’nin getirisinde de düşüş yaşandı. İşte enflasyonun ardından banka banka son oranlar…

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Türkiye’de enflasyonun eylül ayında yüzde 1,84 ile tahminlerin altında gerçekleşmesi ve yıllar sonra yıllık TÜFE’nin yüzde 30’un altına çekilmesi, faiz indirimi beklentilerini de beraberinde getirdi. 22 Ekim tarihindeki TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde 100 baz puanlık indirim piyasanın genel beklentisi olarak öne çıktı.

Bankalar şimdiden tuşa bastı! 750 bin TL’nin aylık getirisi düştü

ZAYIF TALEP VE EMTİA FİYATLARI

BBVA Research de, eylül enflasyonunun yıllık TÜFE’yi yüzde 30’un altına çekmesi ve son fon şokunun halihazırda potansiyelin altında seyreden ekonomik aktivite üzerinde ilave aşağı yönlü risk oluşturması sebebiyle, 100 baz puanlık faiz indirimi ihtimalinin arttığını değerlendiriyor. BBVA Research “Bununla birlikte emtia fiyatlarındaki belirsizlik ve yüksek seyreden enflasyon beklentileri, para politikasında ihtiyatlı duruşun korunmasını gerektiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

EKİMDE TÜFE BEKLENTİSİ

Yıl sonu enflasyon tahminini %30'da tutan ancak son verinin ardından tahmin üzerinde aşağı yönlü ihtimal bulunduğunu aktaran BBVA Research, “Ekim ayı enflasyonu mevsimsel faktörler sebebiyle aylık bazda %2'nin biraz üzerine çıkabilir. Yıllık enflasyon %29-29,5'e kadar düşebilir. Gıda hariç üretici fiyatları maliyet baskılarına işaret ederken, yüksek enflasyon beklentileri ve Orta Doğu çatışmasıyla ilgili belirsizlik temkinli olmayı gerektiriyor” görüşünü öne çıkardı.

Bankalar şimdiden tuşa bastı! 750 bin TL’nin aylık getirisi düştü

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KÂR PAYI ORANLARI

Bu arada politika faizinde indirim beklentisinin artması, TL’nin getirisine de şimdiden yansımaya başladı. Geçen hafta başında bazı kampanyalarla birlikte katılma hesaplarında yüzde 40’ın üzerinde seyreden oranlar, bu hafta yüzde 37 sınırına kadar çekildi.

Katılım Bankaları tarafından ilan edilen son oranlara göre, katılma hesapları için sunulan TL kâr payı oranları şöyle:

Banka Oran Türkiye Finans %37,49 Hayat Finans %37,01 Kuveyt Türk %35,66 Albaraka %32,06 Vakıf Katılım %31,37 Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır.

Bankalar şimdiden tuşa bastı! 750 bin TL’nin aylık getirisi düştü

750 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 750 bin TL’nin güncel getiri tablosu şöyle: