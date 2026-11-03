TCMB'nin ekim ayında indirimlere yeniden başlamasıyla birlikte, TL getirilerinde aşağı yönlü hareket sürüyor. Katılım bankalarında geçen hafta %37,41 olan en yüksek kâr payı oranı, bu hafta %36,85'e geriledi. 500 bin TL'nin 31 günlük net getirisi ise 12 bin 909 TL oldu. Aralık ayında da yeni indirim beklentisi, getiriler üzerinde etkili oluyor.

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Merkez Bankasının ekim ayındaki faiz indiriminin ardından TL’nin getirisinde düşüş devam ediyor. TCMB, 22 Ekim tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında politika oranını %37'den %36'ya indirmişti. Yapılan açıklamada, son dönem verilerinin enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeyi teyit ettiği ve iç talebin zayıf seyrini koruduğu belirtilmişti. Ancak yüksek enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü risklere de dikkat çekilmişti.

RİSK, ENERJİ FİYATLARI…

Şeker Yatırım tarafından yapılan paylaşılan aylık strateji raporunda “TCMB'nin ekim ayında indirimlere yeniden başlaması, dezenflasyon sürecinin devam etmesi halinde finansman koşullarında kademeli iyileşme potansiyeline de işaret etmektedir. Bununla birlikte, enerji maliyetleri ve enflasyon beklentilerindeki katılık, indirimlerin hızına ilişkin temkinli yaklaşımın korunmasını gerektirmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Bankalarda düşüş hızlandı! 500 bin TL’nin getirisi kaç TL oldu?

12 KASIM’A DİKKAT

12 Kasım’da TCMB tarafından açıklanacak yılın son Enflasyon Raporuna dikkat çekilen raporda “Bir sonraki faiz kararı 10 Aralık'ta açıklanacak. Bu sebeple Enflasyon Raporu'ndaki tahminler, enerji fiyatlarına ilişkin varsayımlar ve para politikası iletişimi, yılın son kararına yönelik beklentiler açısından önem taşıyacak.” görüşü paylaşıldı.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ

Bu kapsamda kasım ayı enflasyonuna da vurgu yapılan raporda “Manşet oranın yanı sıra hizmet fiyatları, çekirdek göstergeler ve fiyat artışlarının yayılımı belirleyici olacak. Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin sürmesi, aralık ayında yeni bir indirim için alan açabilir. Enerji kaynaklı baskıların beklentilere yansıması ise bu alanı sınırlayabilir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Küresel tarafta ise Orta Doğu'daki çatışmaların enerji arzı ve enflasyon üzerindeki etkilerine ve büyük merkez bankalarının para politikası kararlarına dikkat çekiliyor.

Bankalarda düşüş hızlandı! 500 bin TL’nin getirisi kaç TL oldu?

KÂR PAYI ORANLARI

Bu arada aralık ayında 100 baz puanlık indirim senaryosunun masada kalmaya devam etmesi, kâr payı getirileri üzerinde de etkisini gösteriyor. Katılım bankaları tarafından sunulan kâr payı oranlarında geçen hafta en yüksek oran %37,41 olarak öne çıkmıştı. Bu hafta söz konusu rakam %36,85 seviyesine geriledi.

3 Kasım itibarıyla paylaşılan kâr payı oranları şöyle:

-Türkiye Finans: %36,85

-Hayat Finans: %36,80

-Dünya Katılım: %36,41

-Kuveyt Türk: %35,46

-Albaraka: %32,04

-Vakıf Katılım: %31,07

(Not: İnternet sayfalarında paylaşılan oranlardır.)

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 500 bin TL’nin güncel getiri tablosu ise şöyle:

-Katılım hesabı: 500 bin TL

-Vade: 31 gün

-Oran: %36,85

-Net getiri: 12 bin 909 TL