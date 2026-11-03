Altında yükseliş başladı mı? Ünlü stratejist seviye verip, şartları sıraladı

Petrolde sert düşüş ve ABD-İran arasında diplomatik çözüm umutları, altının son bir yılın dip seviyelerinden tepki vermesini sağladı. 3 Kasım işlemlerinde TSİ 06:20 itibarıyla ons altın 3.940 dolar ve gram altın 6.332 TL’den fiyatlandı. Saxo Bank Stratejisti Ole Hansen, yükselişin kalıcılığı için onsta önce 3.970, ardından 4.000 doların aşılması gerektiğini belirterek, bu durumda düşüş yönlü pozisyonların kapanabileceğine dikkat çekti.

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Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,84 yükselerek 3.946 dolardan kapanış yaptı. Yükselişte, petrol fiyatlarında yaşanan yaklaşık yüzde 6'lık sert düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesi ve “küresel faizlerin uzun süre yüksek kalacağı” yönündeki beklentilerin zayıflatması etkili oldu. Bugünkü işlemlerde ise TSİ 06:20 itibarıyla ons 3.940 dolardan fiyatlandı. Altında dünkü yükselişin ardından bugün daha yatay bir eğilim öne çıktı.

ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesiyle gerileyen petrol fiyatları, enerji maliyetleri üzerinden enflasyon baskısının azalabileceği beklentisini artırdı. Bu gelişme, tahvil faizleri ve dolar üzerindeki baskıyı da hafifleterek, altının yaklaşık son bir yılın dip seviyelerinden tepki vermesini destekledi.

TOPARLANMA KALICI MI?

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, “Cuma günü onsta 3.970 dolardaki kilit destek seviyesinin altına inilmesi, teknik ve momentum odaklı satışlara ivme kazandırmış ve bu durum daha fazla uzun pozisyon tasfiyesiyle şiddetlenmişti. Ancak değerli metaller, Orta Doğu’da çatışmalara müzakere yoluyla son verileceğine dair yenilenen umutlarla ivme kazanarak bir toparlanma sergiledi. Son iyimserlik İran'ın dini liderinin, hükümete, aylardır süren çatışmayı çözmeyi amaçlayan görüşmeler yapma yetkisi verdiğine dair haberlerin ardından geldi.” paylaşımında bulundu.

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BU SEVİYELERE DİKKAT

Piyasa duyarlılığının iyileşmesi ve altının toparlanmasıyla birlikte odak noktasının da artık kısa pozisyonların tasfiyesine kaydığını belirten Hansen, “Satıcıların anlamlı bir baskı altına girmesi için altının öncelikle 3.970 dolardaki eski destek seviyesini geri kazanması gerekiyor. 4.000 dolarım üzerine sürekli bir hareket ise aşağı yönlü momentumun azaldığına dair daha güçlü bir sinyal verecek ve potansiyel olarak yakın zamanda açılan (düşüş yönlü) kısa pozisyonları kapatmaya zorlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Ham petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün, enflasyon endişelerini ve tahvil getirileri üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olarak değerli metaller için ek bir destek sağladığına değinen Hansen “Ancak diplomatik iyimserliğin somut ilerlemeye dönüşüp dönüşmeyeceği ve risk algısındaki genel toparlanmanın sürdürülebilir olup olmayacağı büyük ölçüde belirleyici olacak. Altının bu teknik engelleri aşıp aşamayacağı henüz belli değil. Sadece cuma günkü agresif satışların ardından kısa pozisyon alanlar için risk-ödül dengesi değişmeye başlamış olabilir.” görüşünü paylaştı.

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3 KASIM 2026 GRAM ALTIN

Bu arada spot piyasada işlem gören 3 Kasım 2026 gram altın fiyatı da 6.332 TL’den günde başladı. Gram altın fiyatı da son düşüşte 6.209 TL’ye kadar gerilemiş ve iki ayın dip seviyelerini görmüştü.