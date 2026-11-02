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Ekonomi

Gram altında 9 bin TL tahmini! Uzman isim tarih verdi, dip ve zirve seviyeyi açıkladı

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Gram altında 9 bin TL tahmini! Uzman isim tarih verdi, dip ve zirve seviyeyi açıkladı
Başlık ResmiGram altında 9 bin TL tahmini! Uzman isim tarih verdi, dip ve zirve seviyeyi açıkladı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından gözler yeniden yükselişe çevrildi. Uzman isim, gram altın için önce dip seviyeyi açıkladı, ardından şubat ve haziran aylarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Haziran ayı için verdiği rakam ise dikkat çekti.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Altın piyasasında yaşanan sert düşüşlerin ardından yatırımcılar fiyatların yeniden yükselişe geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Haftanın ilk işlem gününde ons altının 3.900 doların üzerine çıkmasıyla birlikte piyasalardaki hareketlilik yeniden gündeme geldi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, altın fiyatlarının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yatırımcıların önümüzdeki aylarda karşılaşabileceği tabloyu anlattı.

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ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİNİ SIRALADI

Altının son 10 ayın en düşük seviyelerine gerileyerek ocak ayındaki fiyatlarına döndüğünü belirten Kapukaya, düşüşte küresel gelişmelerin etkili olduğunu söyledi.

ABD'nin İran'a yönelik tutumu, yaklaşan seçimler ve İsrail'deki siyasi belirsizliğin piyasalarda baskı oluşturduğunu ifade eden Kapukaya, özellikle ABD'nin seçimlerin ardından İran'a yönelik olası bir saldırısının yatırımcılar açısından önemli bir soru işareti olduğunu vurguladı.

Petrol fiyatlarının 120 dolardan kapanmasının ardından düşüş yaşandığını belirten Kapukaya, gram altının da 6.230 lira seviyelerine kadar gerilediğini, buna rağmen vatandaşların altına yönelik talebinde sınırlı bir hareketlilik başladığını kaydetti.

"GRAM ALTINDA DİP SEVİYE 6.580 LİRA"

Ülke TV'ye konuşan ve altın fiyatlarında bundan sonraki süreçte sert düşüş beklemediğini belirten Kapukaya, gram altının 6.580 lira seviyesinin dip noktası olabileceğini öngördü.

Doların 50 liraya yaklaştığı bir dönemde altının düşük seviyelerde kalmasının dikkat çekici olduğunu ifade eden Kapukaya, mevcut fiyatların özellikle borcu bulunan vatandaşlar açısından değerlendirilebileceğini söyledi.

Adnan Kapukaya
Başlık ResmiAdnan Kapukaya

ŞUBAT AYINDAN SONRA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Altında kısa vadeli hareketler yerine orta vadeli beklentilere odaklanılması gerektiğini belirten Kapukaya, şubat ayından itibaren yükselişin hız kazanabileceğini dile getirdi.

Kapukaya'nın tahminlerine göre gram altının şubat ayından sonra 6.700-6.800 lira bandına yükselmesi, haziran ayına doğru ise 8.000-8.500 lira seviyelerini görmesi bekleniyor.

ONS ALTINDA 4.800 DOLAR TAHMİNİ

Ons altın için de dikkat çeken seviyeler paylaşan Kapukaya, 3.600-3.700 dolar aralığını dip bölge olarak değerlendirdi.

Şubat ayından sonra ons altının 4.200 dolara, haziran ayında ise 4.800 dolara ulaşabileceğini tahmin eden Kapukaya, bu beklentinin gerçekleşmesi halinde gram altının 8.000-9.000 lira bandına çıkabileceğini belirtti. Kapukaya, dolar kurunun da aynı dönemde 55 lira seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Uzman isim, altın yatırımında kısa vadeli düşünülmemesi gerektiğini vurgulayarak orta vadede altın alan yatırımcıların kazanç sağlayabileceğini ifade etti. Kapukaya, altın fiyatlarının yükselişe geçmesi durumunda sonradan alım yapmanın daha zor hale gelebileceğine dikkat çekti.

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