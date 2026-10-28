Bankalarda ‘indirim’ başladı! 200 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

Merkez Bankasının 9 ay sonra indirime gitmesinin ardından katılım bankalarında da hareketlilik başladı. Bazı kurumlar ihtiyaç finansmanı oranlarını aşağı çekti. 22 Ekim’deki PPK toplantısı öncesinde yüzde 3,79 seviyesinde bulunan en düşük ihtiyaç finansmanı oranı, bu hafta yüzde 3,39’a geriledi. Son durumda bankalarda ihtiyaç finansmanı oranları hangi seviyelerde? 200 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar…

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Piyasalarda yaşanan son gelişmeler, tüketicilerin en çok tercih ettiği ihtiyaç finansmanı oranlarında düşüşü beraberinde getirdi. Geçen hafta politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37’den yüzde 36’ya çeken Merkez Bankası’nın (TCMB) kararı, nakit ihtiyacını karşılamak isteyen tüketicilerin dikkatini bankalara çevirdi.

TCMB’nin 9 ay sonra faiz indirimine gitmesinin ardından katılım bankalarında da hareketlilik başladı. Bazı kurumlar ihtiyaç finansmanı oranlarında indirime yönelirken, 22 Ekim’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde yüzde 3,79 seviyesinde bulunan en düşük oran, bu hafta yüzde 3,39’a kadar geriledi.

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İHTİYAÇ FİNANSMANI ORANLARI

28 Ekim itibarıyla katılım bankaları tarafından ilan edilen ihtiyaç finansmanı oranları şöyle:

Banka Oran Dünya Katılım %3,39 Türkiye Finans %3,88 Kuveyt Türk %3,91 Vakıf Katılım %3,99 Albaraka %4,00

(Not: İnternet sitelerindeki oranlardır.)

200 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 200 bin TL ihtiyaç finansmanının geri ödeme tablosu ise şöyle:

-Finansman tutarı: 200 bin TL

-Finansman vadesi: 12 ay

-Finansman oranı: %3,39

-Aylık taksit: 21 bin 817 TL

-Toplam geri ödeme: 261 bin 800 TL

Rakamlar, 12 aylık vadede yüzde 31’e yakın bir finansman yüküne işaret ediyor.

HACİM AZALIYOR

Bu arada son dönemde piyasada talebin soğuması da finansman ihtiyacını azaltıyor. BDDK’nın 13 haftalık verileri dikkate alındığında; 24 Temmuz ile sona eren haftada 2,54 trilyon TL olan ihtiyaç finansmanı hacmi, 16 Ekim haftasında 2,60 trilyon TL’ye çıktı. Söz konusu dönemde hacimdeki artış, yüzde 2,35 oldu. Bu rakam, önceki dönemlere kıyasla daha düşük bir artışa işaret etti.

Önemli bir gelişme de son açıklanan 9 Ekim-16 Ekim haftalarında yaşandı. Bu dönemde ihtiyaç finansmanı hacmi 2 triyon 625 milyar TL’den 2 trilyon 600 milyar TL’ye geriledi. Bu düşüş, önceki 3 haftada yaşanan artışın ardından gerçekleşti ve talepteki gerilemeyi daha net gösterdi.