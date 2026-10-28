Altında bu akşamki kritik FED faiz kararı öncesinde geri sayım başladı. İlk işlemlerde TSİ 06:00 itibarıyla ons altın 4.045 dolar ve gram altın 6.480 TL’den fiyatlandı. Piyasalarda faizlerin sabit tutulması beklenirken, FED Başkanı Warsh’ın vereceği mesajların belirleyici olabileceği ifade ediliyor. Ünlü Stratejist Ole Hansen ise “Altında 3.970 ve 4.230 dolar, bir sonraki hareket için izlenmesi gereken kilit seviyeler.” uyarısında bulundu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı dünkü işlemlerde yüzde 1,07 yükseldi ve 4.060 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.045 dolardan fiyatlandı. Spot piyasada gram altın fiyatı da 6.480 TL’den güne başladı.

Dikkatler bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankasının (FED) faiz kararına çevrilirken, altının 4.000 dolar eşiğinin üzerinde tutunma çabası öne çıkıyor.

Altında karar günü! FED sonrası bu seviyelere dikkat

FED yetkilileri, enflasyonla mücadelede izlenecek yol ve para politikasının geleceğine ilişkin kritik bir toplantı gerçekleştiriyor. Piyasalarda, eylül ayındaki 25 baz puanlık faiz artışının ardından bu akşam politika faizinde değişikliğe gidilmeyeceği beklentisi ağırlık kazanıyor. Bu sebeple yatırımcılar, özellikle önümüzdeki dönemde faizlerin nasıl şekilleneceğine ilişkin mesajlara odaklanıyor. “Daha şahin” bir yaklaşımın, altın üzerinde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ HDI Sigorta araştırdı: Türk halkı altın ve nakit paraya güveniyor

4.230 DOLAR KRİTİK EŞİK

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altının 3.970 dolar civarındaki önemli teknik destek seviyesinden toparlandığına dikkat çekiyor. Hansen “Fiyatların kalıcı biçimde 4.230 doların üzerine çıkması, teknik görünümün iyileşmesi ve kısa pozisyonların kapanması açısından kritik önem taşıyor. Böyle bir hareket, son haftalarda satış yapan kaldıraçlı fonların yeniden alıma yönelmesini de sağlayabilir. Ancak FED’den beklenenden daha şahin mesajlar gelmesi durumunda, mevcut toparlanma yeni bir satış baskısıyla karşılaşabilir.” dedi ve ABD tahvil getirileri ve doların seyrinin de altının yönü açısından belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.

Altında karar günü! FED sonrası bu seviyelere dikkat

TALEPTE ZAYIFLAMA SİNYALİ

Standard Chartered Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper ise altın destekli borsa yatırım ürünlerinde geçen haftanın sonlarında yeniden çıkışlar yaşandığını belirtiyor. Cooper, satışların yalnızca altınla sınırlı kalmayıp diğer varlıklara da yayılmasını, teknoloji sektöründeki endişeler ve nakit ihtiyacıyla ilişkilendiriyor. Teknik açıdan 3.886 dolar seviyesini önemli bir destek olarak değerlendiren Cooper, “Bu seviyenin kalıcı biçimde kırılması hâlinde daha derin bir düzeltme riski gündeme gelebilir.” değerlendirmesinde bulunuyor.

AMUNDI’NİN BEKLENTİSİ

Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi ise son satış dalgasına rağmen altın için iyimser görünümünü koruyor. Amundi Çapraz Varlık Stratejisi Başkanı Lorenzo Portelli; mevcut ekonomik görünümün piyasaların fiyatladığından daha fazla faiz artışını gerektirmediğini belirterek uzun vadeli yatırımcılar açısından altındaki geri çekilmenin fırsat oluşturabileceğini savunuyor. Amundi'nin temel senaryosuna göre altın, mevcut seviyelerinden en az yüzde 10 yükselerek ons başına yaklaşık 4.500 dolara ulaşabilir. Kurum, daha önce öngörülen 5.000 dolarlık yıl sonu hedefinin ise mevcut koşullarda daha düşük bir ihtimal taşıdığını değerlendiriyor.