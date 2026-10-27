Altın fiyatlarında ibre dönebilir! İslam Memiş tarih verdi: Bu iki güne dikkat

DOLARIN GÜCÜ

Küresel piyasalardaki genel görünümü değerlendiren Memiş, dolar endeksinin 102 seviyesindeki seyrine ve ABD tahvil faizlerinin güçlü duruşuna dikkat çekti.

Altın-gümüş rasyosunun 75 seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, bu göstergede 68 seviyesini aşağıda, 76 seviyesini ise yukarıda takip ettiğini söyledi. Rasyodaki yükselişin gümüşün altına kıyasla daha zayıf bir performans sergilemesine eşlik ettiğini ifade ederek gümüş yatırımcılarının bu göstergeleri yakından izlemesi gerektiğini belirtti.

Memiş sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Genel tabloya baktığımız zaman çarşamba akşamı saat 21'de Fed'in faiz kararı var. Perşembe günü öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ve devamında İsrail'deki seçim sonuçları var. Devamında Trump'ın açıklamaları var. Yani dışarıya odaklı bir hafta geçireceğiz bu hafta boyunca.

Genel hatlarıyla piyasalardaki son durum bu şekilde. Perşembe günü Fed'in faiz kararına verilmiş olan mesajları, bundan sonra neler olabilir kısmının ipuçlarını arayacağız"