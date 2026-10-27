Altın fiyatlarında ibre dönebilir! İslam Memiş tarih verdi: Bu iki güne dikkat
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yayımladığı haftalık piyasa değerlendirmesinde Fed ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararlarına, petrol fiyatlarına ve Orta Doğu’daki gelişmelere yer verdi.
Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon baskısını artırdığına dikkat çeken Memiş, altın ve gümüşü mevcut seviyelerde ucuz bulduğunu söyledi. Borsa İstanbul, dolar/TL, ons altın ve Bitcoin için takip ettiği seviyeleri de paylaştı.
PETROL YÜKSELİYOR, ENFLASYON BASKISI BÜYÜYOR
Küresel piyasaların yönünü belirleyecek gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, haftanın en önemli başlıkları arasında ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının faiz kararlarını gösterdi. ABD ile İran arasındaki gerilim ve İsrail’deki seçim sürecinin de piyasaların gündeminde bulunduğunu belirtti.
Petrol fiyatlarının küresel ekonomi üzerindeki etkisine dikkat çeken Memiş, enerji maliyetlerindeki artışın enflasyondan merkez bankalarının faiz politikalarına kadar geniş bir alanı etkilediğini söyledi.
Memiş, konunun yalnızca finans piyasalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Petrol fiyatları yükseldikçe gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ister istemez enflasyon yükselmeye devam ediyor" dedi.
Petrol fiyatlarının yüksek kalmasının kalıcı enflasyon riskini artırdığını belirten Memiş, ABD'de açıklanan enflasyon oranının yüzde 3,7 olduğunu, piyasa beklentisinin ise yüzde 3,6 seviyesinde bulunduğunu aktardı.
PİYASALARIN YÖNÜNÜ BU İKİ VERİ BELİRLEYECEK
Fed'in faiz kararının ardından Başkan Kevin Warsh'ın açıklamalarının yakından izleneceğini belirten Memiş, piyasalarda faizlerin sabit tutulması beklentisinin öne çıktığını söyledi. Aralık ayındaki toplantının da para politikası açısından önem taşıdığını kaydetti.
Avrupa Merkez Bankasının kararının ve Başkan Christine Lagarde'ın açıklamalarının da avro ve küresel piyasalar üzerinde etkili olacağını belirten Memiş, hafta boyunca açıklanacak kararların fiyatlarda sert hareketlere yol açabileceğine dikkat çekti.
Yatırımcıları dalgalanmalara karşı uyaran Memiş, "Fed'in faiz kararı yarın 21'de. 21.30'da da Fed başkanından açıklamalar var. Yani yarın akşam saat 21 itibarıyla perşembe akşamı saat 21'e kadar piyasalarda geniş bir dalgalanma olacak. Bu sert hareketlere karşı yatırımcı arkadaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
BORSA İSTANBUL
Borsa İstanbul'un 11.233 puan seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, endeksin dar bir bantta hareket ettiğini söyledi.
Borsa İstanbul için aşağıda 10.800 puanı, yukarıda ise 11.800 puanı takip ettiğini belirten Memiş, 11.000 puan seviyesinin üzerindeki seyrin önemini vurguladı.
DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ
Dolar/TL kurunun 49,78 seviyesinde bulunduğunu aktaran Memiş, kurda 50 lira seviyesinin gündeme geldiğini belirtti.
Memiş, dolar/TL için yıl sonu beklentisini 52 lira olarak açıkladı. Kurun seyrinde küresel para politikaları ve doların uluslararası piyasalardaki gücünün etkili olacağını ifade etti.
Euro/dolar paritesinde ise 1,1120 seviyesini destek, 1,1220 seviyesini direnç olarak takip ettiğini söyledi.
Ons altının 4.002 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, fiyatın 4.000 doların üzerinde tutunma çabasını sürdürdüğünü kaydetti. Haftalık hareket açısından 4.070-4.080 dolar aralığını takip ettiğini söyledi.
Gram altının Kapalıçarşı'da 6.451 lira seviyesinde bulunduğunu aktaran Memiş, fiziki altın piyasasında son iki haftadır satışların arttığını ifade etti. İhtiyaç nedeniyle altın bozduranların piyasadaki arzı artırmasının gram altın fiyatına yansıdığını belirtti.
Altın ve gümüşe ilişkin kişisel değerlendirmesini de paylaşan Memiş, "Benim paramla altın ve gümüş şu anda ucuz" dedi.
Gümüşün ons fiyatının 53,65 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, 53-54 dolar bandının ardından yukarıda 56 ve 57 dolar seviyelerinin, aşağıda ise 50 dolar desteğinin izlenebileceğini söyledi.
DOLARIN GÜCÜ
Küresel piyasalardaki genel görünümü değerlendiren Memiş, dolar endeksinin 102 seviyesindeki seyrine ve ABD tahvil faizlerinin güçlü duruşuna dikkat çekti.
Altın-gümüş rasyosunun 75 seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, bu göstergede 68 seviyesini aşağıda, 76 seviyesini ise yukarıda takip ettiğini söyledi. Rasyodaki yükselişin gümüşün altına kıyasla daha zayıf bir performans sergilemesine eşlik ettiğini ifade ederek gümüş yatırımcılarının bu göstergeleri yakından izlemesi gerektiğini belirtti.
Memiş sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Genel tabloya baktığımız zaman çarşamba akşamı saat 21'de Fed'in faiz kararı var. Perşembe günü öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ve devamında İsrail'deki seçim sonuçları var. Devamında Trump'ın açıklamaları var. Yani dışarıya odaklı bir hafta geçireceğiz bu hafta boyunca.
Genel hatlarıyla piyasalardaki son durum bu şekilde. Perşembe günü Fed'in faiz kararına verilmiş olan mesajları, bundan sonra neler olabilir kısmının ipuçlarını arayacağız"