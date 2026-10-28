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Ekonomi

HDI Sigorta araştırdı: Türk halkı altın ve nakit paraya güveniyor

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HDI Sigorta araştırdı: Türk halkı altın ve nakit paraya güveniyor
Başlık ResmiHDI Sigorta araştırdı: Türk halkı altın ve nakit paraya güveniyor

HDI Sigorta ve Veri Enstitüsü’nün araştırmasına göre, vatandaşların finansal güvencede ilk tercihi nakit, altın ve döviz olurken sigorta yaptıranların oranı yüzde 21’de kaldı. Sigortalıların yaklaşık yarısı poliçe dilini anlamakta zorlanırken, bütçe yetersizliği ve yüksek fiyatlar sigortanın önündeki başlıca engeller olarak öne çıktı.

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Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Türk halkı ekonomik belirsizlikler ve beklenmedik riskler karşısında finansal güvencesini öncelikle nakit ve geleneksel birikim yöntemlerinde arıyor.

HDI Sigorta ile Veri Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye’de Sigorta Okuryazarlığı Araştırması’na göre vatandaşların yüzde 46’sı nakit veya banka birikimini, yüzde 45’i ise altın veya döviz birikimini teminat olarak görüyor.

HDI Sigorta araştırdı: Türk halkı altın ve nakit paraya güveniyor
Başlık ResmiHDI Sigorta araştırdı: Türk halkı altın ve nakit paraya güveniyor
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Sigorta yaptıranların oranı yüzde 21’de kalırken, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) birikim yapanların oranı yüzde 16 oldu.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİ POLİÇEYİ ANLAMIYOR

Araştırma, sigortasızlığın önündeki ekonomik engelleri de ortaya koydu. Herhangi bir sigorta ürünü bulunmayanların yüzde 44’ü bütçe yetersizliğini, yüzde 43’ü ise fiyatların yüksek olmasını gerekçe gösterdi. Sigortacılıkta kullanılan dil de sektörün önündeki engellerden biri olarak öne çıkıyor.

Araştırmaya göre sigorta sahiplerinin yüzde 47’si poliçe ve belgelerdeki ifadeleri anlamakta zorlandığını ifade ederken, yüzde 49’u rücu, yüzde 38’i zeyilname kavramını anlamakta güçlük çekiyor.

Araştırmada her beş kişiden birinin sigorta ürününü tam olarak anlayamadığı için satın alma kararının etkilendiği dile getiriliyor. Bu gruptakilerin yüzde 61’i satın almayı ertelerken, yüzde 38’i ürünü almaktan vazgeçiyor.

HDI Sigorta araştırdı: Türk halkı altın ve nakit paraya güveniyor
Başlık ResmiHDI Sigorta araştırdı: Türk halkı altın ve nakit paraya güveniyor

HDI Sigorta CEO’su Firuzan İşcan, Türkiye’de sigortalılık oranının yüzde 2,62 seviyesinde bulunduğunu belirterek sektörün ortak hedefinin bu oranı 2030’a kadar yüzde 4,7’ye çıkarmak olduğunu söyledi.

HDI Sigorta araştırdı: Türk halkı altın ve nakit paraya güveniyor
Başlık ResmiHDI Sigorta araştırdı: Türk halkı altın ve nakit paraya güveniyor

İşcan, müşteri deneyimini merkeze alan yeni dönem stratejisi kapsamında ürün ve poliçe dilini sadeleştirmeyi, dijital işlemleri hızlandırmayı ve esnek teminat seçenekleri geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Veri Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır da Türkiye’nin Genel Sigorta Okuryazarlığı Endeksi’nin 100 üzerinden 50,4 puanda kaldığına dikkat çekti.

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