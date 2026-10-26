Eşel mobil sisteminden kademeli çıkış kapsamında 1 Kasım Pazar günü benzin ve motorine ÖTV kaynaklı zam bekleniyor. Peki benzin ve motorinin litresi ne kadar artacak? İşte detaylar...

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ekonomi yönetimi, ABD-İran savaşının ardından akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaşa yansımasını sınırlamak için eşel mobil sistemi devreye almıştı. Uygulama kapsamında benzin ve motorin zamlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak, fiyat artışlarının önüne geçilmişti. Daha sonra ise eşel mobilden kademeli çıkış kararı alınmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Memur emeklilerinin gözü Meclis’te! İşte seyyanen zam teklifinin detayları

BENZİN VE MOTORİNE ÖTV ZAMMI

Eşel mobil sistemden kademeli çıkış kapsamında, 1 Kasım Pazar günü akaryakıta çifte bir zam göründü. Benzin ve motorinin ÖTV tutarlarında artış öngörülüyor.

Benzin ve motorine ÖTV zammı! İşte pompa fiyatlarına yansıyacak rakam

POMPAYA YANSIYACAK ZAM TUTARI

Düzenlemeye göre benzinin litre başına ÖTV tutarı 3 lira 46 kuruş, motorinin litre başına ÖTV tutarı ise 3 lira artacak. Bu tutarlara yüzde 20 KDV'nin eklenmesiyle birlikte pompa fiyatlarında benzinde 4 lira 15 kuruş, motorinde ise 3 lira 60 kuruş artış hesaplanıyor.

1 DEPODA NE KADAR FARK EDECEK?

Zam tutarının pompaya yansımasıyla birlikte 50 litrelik bir benzin deposunun dolum maliyeti 207 lira 50 kuruş, motorin deposunun maliyeti ise 180 lira artacak.

26 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI