Memur emeklilerinin gözü Meclis’te! İşte seyyanen zam teklifinin detayları

Karakaş'ın yazısının tamamı şu şekilde:

Günlerdir posta kutularımızı, mesaj hatlarımızı ve gönül pencerelerimizi dolduran yüz binlerce feryat, âdeta ortak bir çığlığın tercümanı olmamızı gerektirdi. Türkiye'nin dört bir yanından, yıllarca bu ülkeye tatlı su, yol, okul, adalet ve şefkat taşıyan fedakâr memur emeklilerimizden bizlere ulaştırılan iletiler ve haklı talepler, bu satırların kaleme alınmasının yegâne sebebidir.

Peki emekliler ne talep ediyor? Gelin hafızamızı yeniden tazeleyelim. Malum tarih 2023. Seçim öncesi... Devletin en âli makamlarından müjde gelmişti.

“Memura verilen seyyanen zam, emeklisine de aynen yansıtılacak.” Söz verildi.

8 bin 77 TL olan seyyanen zam bugün çalışan memurun maaş bordrosunda 25 bin 153 TL. Emekli memurun maaşında ise =0= TL...

Kesin vadedildi…