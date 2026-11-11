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BİM’den 26,2 milyar TL kâr! 13 kurumdan hedef fiyat geldi

BİM’den 26,2 milyar TL kâr! 13 kurumdan hedef fiyat geldi
Fotoğraf Başlığı BİM’den 26,2 milyar TL kâr! 13 kurumdan hedef fiyat geldi

BİM, yılın ilk 9 ayında kârını yüzde 79 artırarak 26,2 milyar TL’ye taşırken, üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerini de geride bıraktı. Güçlü bilanço sonrası 13 aracı kurumdan hisseye hedef fiyat geldi. Son kapanışını 381,25 TL’den gerçekleştiren BİMAS hissesi için 427 TL ile 610,40 TL arasında değişen tahminler dikkat çekti.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’un perakende sektöründeki önemli şirketlerinden BİM, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde kâr açıkladı. Şirketin ana ortaklık net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre %51,8 artarak 10 milyar 386 milyon TL’ye yükseldi. Piyasanın yaklaşık 8,75 milyar liralık çeyreklik kâr beklentisini aşan BİM’in 9 aylık toplam kârı ise, %79,1 artışla 26 milyar 152 milyon TL’ye ulaştı.

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14 BİN 964 MAĞAZA

Şirketin üçüncü çeyrek satış gelirleri yıllık %5,4 artarak 245,74 milyar TL olarak gerçekleşti. 9 aylık satışlar ise %8,3 yükselişle 720,48 milyar TL’ye çıktı. Aynı mağaza satışlarında %32,5 büyüme kaydeden BİM’de ortalama sepet tutarı %34,9 artarken, müşteri trafiği %1,8 geriledi. Mağaza sayısı da yıllık %5,2 artışla 14 bin 964’e ulaştı. Böylece satış büyümesinde, sepet tutarındaki yükseliş ve yeni mağaza yatırımları öne çıktı.

BİM’den 26,2 milyar TL kâr! 13 kurumdan hedef fiyat geldi
Başlık ResmiBİM’den 26,2 milyar TL kâr! 13 kurumdan hedef fiyat geldi

YATIRIM GELİRLERİ

Net kârdaki güçlü yükselişte operasyonel performansın yanı sıra yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve vergi giderindeki düşüş de etkili oldu. Net yatırım faaliyetleri gelirleri 4,24 milyar TL’ye yükselirken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam yaklaşık 1,07 milyar TL seviyesindeydi. Söz konusu gelirlerin önemli bölümünü yatırım fonlarından elde edilen kazançlar oluşturdu.

Diğer taraftan net finansman giderleri 3,10 milyar TL’ye yükselirken, parasal kazanç %45,5 düşüşle 3,57 milyar TL’ye geriledi.

Toplam vergi giderinin ise %33 azalarak 4,05 milyar TL’ye gerilemesi net kârı destekledi. Özellikle ertelenmiş vergi giderinin 2,43 milyar TL’den 92 milyon TL’ye gerilemesi dikkat çekti.

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13 KURUMDAN HEDEF FİYAT

Bilançonun ardından 13 aracı kurumdan BIMAS hissesi için gelecek 12 aylık dönem için hedef fiyat tahmini geldi. Bu tahminler şöyle sıralandı:

SıraKurumHedef Fiyat
1İntegral Menkul Değerler610,40 TL
2Halk Yatırım565,90 TL
3Kuveyt Türk Yatırım558,00 TL
4Ziraat Yatırım557,50 TL
5Yapı Kredi Yatırım540,00 TL
6İnfo Yatırım533,50 TL
7Gedik Yatırım530,00 TL
8Garanti BBVA Yatırım508,00 TL
9Şeker Yatırım496,00 TL
10Deniz Yatırım495,45 TL
11İş Yatırım492,38 TL
12Tacirler Yatırım463,50 TL
13Vakıf Yatırım427,00 TL

BIMAS hissesi 10 Kasım tarihinde 381,25 TL’den kapanış gerçekleştirdi.

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP bildirimleri, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlandı. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

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