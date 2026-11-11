BİM, yılın ilk 9 ayında kârını yüzde 79 artırarak 26,2 milyar TL’ye taşırken, üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerini de geride bıraktı. Güçlü bilanço sonrası 13 aracı kurumdan hisseye hedef fiyat geldi. Son kapanışını 381,25 TL’den gerçekleştiren BİMAS hissesi için 427 TL ile 610,40 TL arasında değişen tahminler dikkat çekti.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’un perakende sektöründeki önemli şirketlerinden BİM, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde kâr açıkladı. Şirketin ana ortaklık net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre %51,8 artarak 10 milyar 386 milyon TL’ye yükseldi. Piyasanın yaklaşık 8,75 milyar liralık çeyreklik kâr beklentisini aşan BİM’in 9 aylık toplam kârı ise, %79,1 artışla 26 milyar 152 milyon TL’ye ulaştı.

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14 BİN 964 MAĞAZA

Şirketin üçüncü çeyrek satış gelirleri yıllık %5,4 artarak 245,74 milyar TL olarak gerçekleşti. 9 aylık satışlar ise %8,3 yükselişle 720,48 milyar TL’ye çıktı. Aynı mağaza satışlarında %32,5 büyüme kaydeden BİM’de ortalama sepet tutarı %34,9 artarken, müşteri trafiği %1,8 geriledi. Mağaza sayısı da yıllık %5,2 artışla 14 bin 964’e ulaştı. Böylece satış büyümesinde, sepet tutarındaki yükseliş ve yeni mağaza yatırımları öne çıktı.

BİM’den 26,2 milyar TL kâr! 13 kurumdan hedef fiyat geldi

YATIRIM GELİRLERİ

Net kârdaki güçlü yükselişte operasyonel performansın yanı sıra yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve vergi giderindeki düşüş de etkili oldu. Net yatırım faaliyetleri gelirleri 4,24 milyar TL’ye yükselirken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam yaklaşık 1,07 milyar TL seviyesindeydi. Söz konusu gelirlerin önemli bölümünü yatırım fonlarından elde edilen kazançlar oluşturdu.

Diğer taraftan net finansman giderleri 3,10 milyar TL’ye yükselirken, parasal kazanç %45,5 düşüşle 3,57 milyar TL’ye geriledi.

Toplam vergi giderinin ise %33 azalarak 4,05 milyar TL’ye gerilemesi net kârı destekledi. Özellikle ertelenmiş vergi giderinin 2,43 milyar TL’den 92 milyon TL’ye gerilemesi dikkat çekti.

13 KURUMDAN HEDEF FİYAT

Bilançonun ardından 13 aracı kurumdan BIMAS hissesi için gelecek 12 aylık dönem için hedef fiyat tahmini geldi. Bu tahminler şöyle sıralandı:

Sıra Kurum Hedef Fiyat 1 İntegral Menkul Değerler 610,40 TL 2 Halk Yatırım 565,90 TL 3 Kuveyt Türk Yatırım 558,00 TL 4 Ziraat Yatırım 557,50 TL 5 Yapı Kredi Yatırım 540,00 TL 6 İnfo Yatırım 533,50 TL 7 Gedik Yatırım 530,00 TL 8 Garanti BBVA Yatırım 508,00 TL 9 Şeker Yatırım 496,00 TL 10 Deniz Yatırım 495,45 TL 11 İş Yatırım 492,38 TL 12 Tacirler Yatırım 463,50 TL 13 Vakıf Yatırım 427,00 TL

BIMAS hissesi 10 Kasım tarihinde 381,25 TL’den kapanış gerçekleştirdi.

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP bildirimleri, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlandı. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.