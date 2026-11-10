Konut sahibi olmak isteyen tüketiciler, yüksek finansman maliyetleriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Katılım bankalarında en düşük konut finansmanı oranı yüzde 2,88 seviyesinde kalırken, 2 milyon TL'lik finansmanın 10 yıllık geri ödemesi masraflar dahil 7,1 milyon TL'yi aşıyor. Ana paranın üzerinde oluşan 5,1 milyon TL'lik ilave ödeme, Türkiye genelindeki ortalama bir dairenin fiyatına yaklaşıyor.

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ÖMER FARUK BİNGÖL- Konut piyasasında ev sahibi olmak isteyenlerin finansman arayışı sürerken, bankaların sunduğu oranlarda henüz beklenen gerileme yaşanmadı.

Merkez Bankasının geçen ay gerçekleştirdiği 100 baz puanlık indirimin ardından gözler konut finansmanı maliyetlerine çevrilirken, en uygun seçeneklerde bile geri ödeme tutarları dikkat çekici seviyelere ulaşıyor. Katılım bankalarında sunulan en düşük konut finansmanı oranı bu hafta da yüzde 2,88 seviyesinde kaldı.

Bir ev parası da bankaya! 2 milyon TL'nin geri ödemesinde çarpıcı detay

2 MİLYON TL'YE 7,1 MİLYON TL GERİ ÖDEME

Mevcut oranlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre yüzde 2,88 oranla kullanılan 2 milyon TL'lik konut finansmanının 120 ay vadede geri ödemesi, masraflar dahil yaklaşık 7 milyon 149 bin TL'ye ulaşıyor. Aylık taksitler 59 bin 600 TL civarında gerçekleşirken, ana para dışında ödenen toplam tutar yaklaşık 5 milyon 149 bin TL oluyor. Böylece 10 yıllık dönemde finansman maliyeti, başlangıçta kullanılan tutarın yaklaşık yüzde 257'sine denk geliyor.

Bir ev parası da bankaya! 2 milyon TL'nin geri ödemesinde çarpıcı detay

BİR DAİRE FİYATI KADAR MALİYET!

Bu arada gayrimenkul platformu Endeksa tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 125 metrekarelik ortalama bir dairenin fiyatı Ekim 2026 itibarıyla 5 milyon 66 bin TL olarak ölçüldü. Böylece 2 milyon TL'lik konut finansmanında 10 yıl boyunca ödenecek toplam maliyet, Türkiye genelindeki ortalama bir dairenin fiyatını da aşıyor. Başka bir ifadeyle, ev sahibi olmak isteyen tüketicilerin bankaya ödeyeceği ilave tutar, neredeyse ikinci bir ev parası anlamına geliyor.

Bir ev parası da bankaya! 2 milyon TL'nin geri ödemesinde çarpıcı detay

İPOTEKLİ SATIŞLARDA %24,7 ARTIŞ

Yüksek geri ödeme tutarlarına rağmen ipotekli konut satışlarında artış da dikkat çekiyor. TÜİK'in son verilerine göre, Türkiye genelinde Ocak-Eylül 2026 döneminde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 212 bin 210'a yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 170 bin 209 seviyesindeydi.

Eylül ayında ise ipotekli satışlar yıllık bazda yüzde 5,1 artışla 23 bin 397 olarak gerçekleşti. Bu satışların toplam konut satışları içerisindeki payı yüzde 16,4 oldu.

Bir ev parası da bankaya! 2 milyon TL'nin geri ödemesinde çarpıcı detay

FİNANSMAN HACMİ ARTIYOR AMA…

BDDK'nin haftalık bankacılık verileri de konut finansmanı kullanımının devam ettiğini ancak son haftalarda artış hızının sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Buna göre bankacılık sektörünün konut finansmanı hacmi 30 Ekim 2026 itibarıyla 852 milyar 509 milyon TL'ye ulaştı.

Söz konusu tutar 16 Ekim'de 846,9 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece iki haftada yaklaşık 5,6 milyar TL'lik artış yaşandı.

Diğer taraftan 14 Ağustos'ta 822 milyar TL olan konut finansmanı hacmi, 21 Ağustos'ta 823,1 milyar TL'ye, 28 Ağustos'ta 826,9 milyar TL'ye yükseldi. 23 Ekim'de 850,6 milyar TL olarak ölçülen hacim, 30 Ekim'de ise 852,5 milyar TL'ye çıktı.

HAFTALIKTA İVME KAYBI

Veriler, 14 Ağustos-30 Ekim döneminde toplam hacmin yaklaşık 30,6 milyar TL büyüdüğünü gösteriyor. Ancak haftalık artışlarda son dönemde ivme kaybı dikkat çekiyor. 23 Ekim haftasında yaklaşık 3,7 milyar TL olan artış, 30 Ekim haftasında 1,9 milyar TL'ye geriledi. Bu tablo, konut finansmanı kanalının tamamen durmadığını ancak kullanımda güçlü ve kesintisiz bir hızlanma yaşanmadığını ortaya koyuyor.