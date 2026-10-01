Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi eylülde %-16,65 gibi yüksek bir değer kaybı ile 11.947’ye geriledi. Bu kayıp, Ekim 2008’den bu yana en yüksek aylık düşüş olarak kayıtlara geçti. Bazı yatırım fonlarının temerrüde düşmesiyle başlayan problemler borsayı olumsuz etkilerken, BİST 100 kapsamındaki şirketlerden 11’i geçen ayı yükselişle tamamladı.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul endeksi eylül ayında en ciddi aylık kayıplarından birini yaşadı. Ağustosu 14.334 puandan kapatan BİST 100 endeksi, eylül işlemlerini 11.947’den tamamladı. Böylece BİST 100’de aylık kayıp %-16,65 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti. Endeks son olarak Ekim 2008’de ABD merkezli küresel ekonomik kriz sırasında %-22,80 oranında gerilemişti.

Bazı yatırım fonlarının temerrüde düşmesiyle başlayan problemler, eylül ayında piyasaların en önemli gündem maddesi olarak öne çıktı.

131 FON, 445 BİN YATIRIMCI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verildi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Tasfiye kapsamındaki fonların toplam büyüklüğünün ise 800 milyar TL'nin civarında olduğu tahmin ediliyor.

BİST 100’ün direnen 11 hissesi! Borsa düşerken onlar yükseldi

TASFİYE SÜRECİ 6 AY

Tasfiye sürecinde 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilen alım-satım talimatları, normal işlem valörlerinde değerlendirildi. Ancak bu kapsamda olup da fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklamaması sebebiyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamına alındı.

17 Eylül'de ise ilgili fonlar TEFAS işlemlerine kapatıldı. Bu tarihte platforma iletilen alım-satım talimatları iptal edildi. SPK açıklamasına göre, bu talimatların sahiplerine de tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak.

Başlangıçta tasfiye için öngörülen 3 aylık süre 6 aya çıkarıldı. SPK bu değişikliğin, fon varlıklarının piyasa koşullarında mümkün olduğunca uygun şartlarda satılabilmesine imkân sağlamak amacıyla yapıldığını açıkladı.

FON KOORDİNASYON KURULU

Bu arada tasfiye sürecinin genel koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Kurulun amacı, yatırımcı hakları ve kamu yararı gözetilerek tasfiye sürecinin hızlı şekilde yürütülmesini koordine etmek olarak açıklandı.

Bir diğer önemli adım ise Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) devreye alınması oldu. DDK, son dönemdeki yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı.

BİST 100’ün direnen 11 hissesi! Borsa düşerken onlar yükseldi

YÜKSELEN HİSSELER

Borsadaki fiyatlamalara hisse bazında bakıldığında ise (güncellenmiş dördüncü çeyrek listesine göre) BİST 100 kapsamındaki şirketlerin 11’inin eylül ayını pozitif tamamladığı görüldü.

Bu hisseler, son kapanış fiyatları ve eylül ayındaki primleri şöyle:

Hisse Kodu Fiyat Yükseliş ENERY 13,22 TL %33,81 ISDMR 60,85 TL %14,17 AHGAZ 43,30 TL %14,01 TKFEN 231,40 TL %10,56 HALKB 44,10 TL %4,55 BIMAS 418,50 TL %3,83 CCOLA 77,45 TL %2,99 VAKBN 32,26 TL %1,64 TCELL 96,10 TL %1,10 TTKOM 51,55 TL %0,88 MAVI 36,94 TL %0,16

Önemli uyarı: Bu içerik borsada gerçekleşen fiyat hareketleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.